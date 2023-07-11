الفنانة المغربية نوال عبدالشافي في حوارها لـ«البوابة نيوز»: مكملة طريقي في أغاني بلون «مخصماك».. وأطرح أغنيتين قريبًا.. وسعدت كثيرًَا بفيديو اللاعب العالمي كريستيانو رونالدو وهو يرقص على الأغنية

أصبحت أحب «التيك توك» فهو مرح.. و«مخصماك» بصوت عبدالحليم بالذكاء الاصطناعي بلا روح

أحب أغاني «أبيوسف» و«ويجز».. وفى الخطة ديو على طريقة الراب

خطوة التمثيل مُستبعدة حاليًا.. وأحب الكوميدي وممكن أمثل مع «هنيدي»

«مخصماك، وابعد عنى أنا مش طيقاك، سيبنى مش عايزة أبقى معاك، متورينيش وشك تاني..»، بهذه الكلمات حققت الفنانة المغربية نوال عبدالشافي نجاحًا كبيرًا بأحدث أغانيها «مخصماك» التي أصبحت تريند على تطبيق «تيك توك» بعد مرور عام تقريبًا على طرحها، ليقوم الفنانون والمؤثرون والجمهور بصنع الفيديوهات باستخدامها بشكل واسع، مما منح الأغنية روحًا ونجاحًا جديدًا.

أغنية «مخصماك» تنتمي لنوعية الأغاني الشعبي الشيك بها شقاوة ودلال كتبها الشاعر الغنائي حدوتة ولحنها وليد عطار وتولى التوزيع الموسيقي لها كلوبكس.

«البوابة» التقت مع «نوال» لتتحدث عن كواليس تحضيرها لأغنية «مخصماك» باللهجة المصرية، وأيضًا ردود الأفعال الواسعة عليها وخططها للأعمال المقبلة وغيرها. مزيد من التفاصيل التي تجدها في الحوار التالي..

* كيف تلقيت النجاح الكبير لأغنية «مخصماك» خاصةً أنها أصبحت تريند على «تيك توك»؟

- لم أكن أتوقع ما يحدث معي، فهناك الكثير من الفيديوهات التي يصنعها الجمهور والفنانون على «تيك توك» باستخدام الأغنية وبها أجواء من المرح رائعة.

وسعدت كثيرًا بما حدث فعلًا كل الناس تغني «مخصماك»، أتمنى دائمًا النجاح، ولكن بهذه الطريقة أشكر الله عليها.

* هل كنتِ من محبي تطبيق «التيك توك» قبل الأغنية؟

- في الحقيقة لم يكن لدي «سوشيال ميديا» لا حسابات على إنستجرام ولا «تيك توك»، ولكن عندما فكرت مع الشركة المنتجة في طرح أغنية «مخصماك» نصحوني أن أهتم بهذه التطبيقات فهي نافذة على الجمهور للتواصل المباشر، وحاليًا أصبحت أحب كثيرًا «التيك توك» فهو المفضل عندي لأنني أشعر أن به مرحا ويدخل السرور على الناس بطرق فكاهية طريفة.

* ما أكثر الأشياء التي جذبت بالأغنية في البداية لتقرري تقديمها للجمهور؟

- لم أكن متحمسة لها علي الرغم من أنني أعجبت بها منذ البداية ولكن كنت أعتقد أنها ستكون صعبة عليّ في الغناء، خاصة أنها باللهجة المصرية العامية وأنا مغربية صحيح تربينا على الأفلام والأغاني المصرية ولكن كنت مترددة بسبب اللهجة.

عندما أقدم عملا أحرص أن يكون في أفضل شكل ممكن، فتدربت كثيرًا وكانت هناك إعادة للغناء حتى تخرج بهذا الشكل.

أغني باللهجة المصرية أغاني للفنانة الكبيرة وردة، ولكن «مخصماك» بلغة الشارع المصري فكنت متخوفة بعض الشيء.

* وما الصعوبات التي واجهتك في الغناء باللهجة المصرية؟

- أعرف الحديث باللهجة المصرية من خلال الأعمال الفنية التي تابعتها، وأيضًا لدي أصدقاء مصريين، وقد مرت الأغنية بعدة مرات حتى توصلنا لهذا الشكل في أغنية «مخصماك».

* ما أبرز الفيديوهات التي أحببتها بأغنيتك؟

- هناك الكثير من الفيديوهات الطريفة، وسعدت كثيرًا بفيديو اللاعب العالمي كريستيانو رونالدو وهو يرقص على الأغنية، وفيديوهات لرجال يرقصون على الأغنية رغم أن كلماتها ضد الرجالة بعض الشيء فكان طريفا بالنسبة لي.

* متى فكرت في احتراف الغناء؟

- كنت أعمل في البيزنس وحققت نجاحا، وكان الموضوع بالنسبة لي أنني أريد تسجيل أغنية في استوديو تكون خاصة لي وليس لمطربين آخرين، وبعدها أحببت الموضوع وبدأت في طرح الأغاني.

* كيف جاء التعاون مع مسلم في نسخة جديدة من مخصماك على طريقة الديو؟

- هو أحب أغنيتي مخصماك وأراد أن نقدمها بطريقة الديو، لم أكن أعرفه من قبل وفوجئت بالنجاح الكبير الذي حققه بأعماله وسعدت كثيرا بالتعاون معه فهو ناجح وشاطر.

* هل فكرت في الاشتراك ببرامج اكتشاف المواهب الغنائية؟

- لم تجذبني تلك الفكرة فحتى بعد الحصول على اللقب في البرنامج أو المشاركة به ماذا سيحدث بعد ذلك، أفضل تقديم الأغاني للجمهور.

أرى أن الطريق الصحيح هو تقديم أغان جيدة، صحيح هذه البرامج تعرف الجمهور بالفنان ولكن ماذا بعد ذلك.

* هل ستقدمين أغاني جديدة بهذا اللون بعد نجاحه الكبير معك؟

- قبل هذا النجاح أنا مكملة طريقي، فلدي أغنية مصورة سأطرحها نهاية الشهر الجاري اسمها «أنا كده» بنفس لون «مخصماك»، وهي من كلمات حدوتة، ألحان وليد عطار، توزيع كلوبكس، نفس فريق عمل أغنية «مخصماك».

سأكمل في هذا اللون لأنه نجح مع الجمهور وأتلقى العديد من التعليقات التي تشجعني على ذلك على الأغنية عبر «يوتيوب».

* من هم الفنانون الذين تستمعين لهم؟

- أحب كل المطربين الكبار مثلما يحبهم الجمهور، وبشكل خاص أحب الراب مثل «أبيوسف» و«ويجز» وهناك خطة بالفعل للتعاون مع أحد مطربي الراب ولكن بعد طرح أغنية في شهر يوليو وثانية في أغسطس المقبل، وسيكون التصوير الخاص بها أول مرة يقدم في الشرق الأوسط بهذه الطريقة.

* وكيف تجدين تأثير الذكاء الاصطناعي على صناعة الأغنية؟

- هو موجود ولكن لن يؤثر فلابد من المطرب الذي يغني من أين يأتي الذكاء الاصطناعي بالإحساس الذي يمنحه المطرب للكلمات.

البعض عمل فيديو لأغنية «مخصماك» بصوت عبدالحليم حافظ، ولكن النتيجة كانت غير جيدة فلا هذا «عبدالحليم» وليست تلك روحه فالفن شعور.

* هل ستحرصين في الأغاني المقبلة على محاولة تحقيق «التريند» مثلما حدث في «مخصماك»؟

- أحب أن ينجح عملي ولكن «التريند» لا أستطيع ضمانه، سأفعل ما علي وهو تقديم عمل جيد للجمهور من جميع الجوانب مع فريق مختص لاختيار الأغاني والتصوير والسوشيال ميديا، والنجاح و«التريند» من عند الله.

* هل فكرت في خطوة التمثيل بعد تقديمك فيديوهات عديدة على «تيك توك»؟

- أجابت ضاحكة، ممكن أمثل مع محمد هنيدي أحب الكوميدي كثيرًا.

أركز حاليًا في الغناء وأهتم بالتحضير لأعمال جيدة والتمثيل خطوة غير واردة في الوقت الحالي أريد أن يكون لي عدد من الأغاني الناجحة وليس مخصماك فقط.

* ومتى تقدمين أول حفل غنائي؟

- هي مرحلة قادمة ولكن حاليًا ليست هدفًا لي أريد أن أطرح عددا من الأعمال الناجحة مع الجمهور قبل اتخاذ تلك الخطوة.

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