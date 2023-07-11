أقفل المؤشر الرئيس لبورصة تونس "توناندكس" تعاملات، يوم الإثنين، على ارتفاع بنسبة 0.12 %، عند 9030.4 نقطة.
وبلغ مجموع الأموال المتداولة 2.3 مليون دينار تونسي، وسط ارتفاع أسهم 15 شركة مدرجة في البورصة، وانخفاض أسهم 16 أخرى، واستمرار أسهم 22 شركة على ثبات.
اقتصاد
بورصة تونس تغلق على ارتفاع
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أقفل المؤشر الرئيس لبورصة تونس "توناندكس" تعاملات، يوم الإثنين، على ارتفاع بنسبة 0.12 %، عند 9030.4 نقطة.
أقفل المؤشر الرئيس لبورصة تونس "توناندكس" تعاملات، يوم الإثنين، على ارتفاع بنسبة 0.12 %، عند 9030.4 نقطة.