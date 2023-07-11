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الثلاثاء 11 يوليو 2023
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

اقتصاد

بورصة تونس تغلق على ارتفاع

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
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أقفل المؤشر الرئيس لبورصة تونس "توناندكس" تعاملات، يوم الإثنين، على ارتفاع بنسبة 0.12 %، عند 9030.4 نقطة.
وبلغ مجموع الأموال المتداولة 2.3 مليون دينار تونسي، وسط ارتفاع أسهم 15 شركة مدرجة في البورصة، وانخفاض أسهم 16 أخرى، واستمرار أسهم 22 شركة على ثبات.

بورصة تونس تغلق على ارتفاع