بورصة تونس تغلق على ارتفاع

أقفل المؤشر الرئيس لبورصة تونس "توناندكس" تعاملات، يوم الإثنين، على ارتفاع بنسبة 0.12 %، عند 9030.4 نقطة.

وبلغ مجموع الأموال المتداولة 2.3 مليون دينار تونسي، وسط ارتفاع أسهم 15 شركة مدرجة في البورصة، وانخفاض أسهم 16 أخرى، واستمرار أسهم 22 شركة على ثبات.