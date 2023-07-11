كولر المدرب الأجنبي رقم 14 المتوج مع الأهلي بلقب الدوري المصري

قاد المدير الفني السويسري مارسيل كولر الأهلي للتتويج بلقب الدوري المصري ليستعيد المارد الأحمر درع الدوري بعد غياب عامين.

وحقق الأهلي لقب الدوري الممتاز للمرة 43 في تاريخه عقب خسارة بيراميدز من سيراميكا كليوباترا بهدفين مقابل هدف.

ونجح كولر في الفوز بالبطولة الخامسة له مع الأهلي منذ تولية تدريب الفريق الأحمر قبل 10 أشهر.

وفاز كولر مع الأهلي بالسوبر المصري مرتين وكأس مصر ودوري أبطال إفريقيا وأخيرا الدوري الممتاز .

وأصبح كولر المدير الفني الأجنبي رقم 14 الذي يتوج بلقب الدوري مع الأهلي.

كما أصبح كولر المدرب السويسري الثاني الذي يفوز بالدوري مع الأهلي بعد مواطنه رينيه فايلر.

وضمت قائمة المدربين الأجانب الذي حققوا لقب الدوري المصري مع الأهلي كلا من :

1- فريدريش بيمبيرل - النمسا

2- بال تيتكوش - المجر

3- جون ماكبرايد - إنجلترا

4- ناندور هيديكوتي - المجر

5- جيزا كالوتشاي - المجر

6- دون ريفير - إنجلترا

7- ديتريش فايتس - ألمانيا

8- آلان هاريس - إنجلترا

9- راينر هولمان - ألمانيا

10- راينر تسوبيل - ألمانيا

11- مانويل جوزيه - البرتغال

12- مارتين لاسارتي - أوروجواي

13- رينيه فايلر - سويسرا

14- مارسيل كولر - سويسرا.