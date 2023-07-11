بورصة المغرب تغلق على انخفاض

أغلقت البورصة المغربية يوم الإثنين على انخفاض في التعاملات، مسجلًا مؤشرها الرئيس (مازي) تراجعًا بنسبة 0.25 %، عند 11.546،59 نقطة.

وتراجع مؤشر أداء الشركات المدرجة في البورصة بنسبة 0.13 % ليستقر عند 937،13 نقطة، كما سجل مؤشر الشركات الحاصلة على أفضل تصنيف، خسارة بنسبة 0.23 % بمجموع 863.9 نقطة.

وفيما يخص المؤشرات الدولية، فقد أغلق مؤشر "سي إس إي موروكو" على انخفاض بنسبة 0.14 % بمجموع 10.666،66 نقطة.

وبلغ الحجم الإجمالي للتداولات نحو 60 مليون درهم مغربي، في حين بلغت رسملة البورصة ما يقارب 597 مليار درهم مغربي.