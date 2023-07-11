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الثلاثاء 11 يوليو 2023
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

بوابة العرب

رئيس الوزراء الفلسطيني يحذِّر من سياسات الأمر الواقع للاحتلال

رئيس الوزراء الفلسطيني
رئيس الوزراء الفلسطيني محمد أشتية
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حذَّر رئيس الوزراء الفلسطيني محمد أشتية، من سياسات الأمر الواقع، التي يفرضها جيش الاحتلال في الضفة الغربية؛ لتدمير حل الدولتين.
جاء ذلك خلال استقبال رئيس الوزراء الفلسطيني، في مكتبه برام الله، الوزير الأول المنسق للأمن القومي بجمهورية سنغافورة تيو تشي هين.
وأوضح رئيس الوزراء الفلسطيني أن جيش الاحتلال يعمل على فرض وقائع على الأرض غير قابلة للتراجع، إضافة إلى التدمير الممنهج لحل الدولتين وأي فرصة لإقامة الدولة الفلسطينية.

رئيس الوزراء الفلسطيني الاحتلال الإسرائيلي فلسطين