طولان: لاعبو سيراميكا مروا بعوامل نفسية صعبة.. ويقسمون المكافآت مع المستبعدين

أكد حلمي طولان، المدير الفني لفريق سيراميكا كليوباترا، أن بيراميدز من أفضل الأندية في الدوري المصري.

وقال طولان خلال تصريحات تليفزيونية بيراميدز من أفضل الأندية التي تقدم مستوى رائعا ومعهم أفضل قائمة في مصر".

وأكمل: "كان هناك عوامل نفسية صعبة يمر بها لاعبو سيراميكا كليوباترا بسبب صراع الهبوط، لكن الفوز على فريق بهذا الحجم شىء أكثر من رائع".

وتابع: "أوجه التحية لجميع لاعبي سيراميكا كليوباترا التي تشارك والتي لا تشارك بسبب روح الفريق، عندما يحصل اللاعبون على مكافأة في أي مباراة يتم تقسيم المبلغ على جميع اللاعبين بالمستبعدين أيضا".

وأتم: "كان من الضروري اتخاذ قرارات حاسمة من أجل تقويم بعض اللاعبين وإعادة الانضباط لغرفة الملابس".