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الثلاثاء 11 يوليو 2023
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

العالم

"لانسيت" الروسية تقضي على مدرعة أمريكية أخرى في أوكرانيا

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
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وثق مقطع فيديو جديد انتشر على وسائل التواصل الاجتماعي، تدمير مسيرة روسية من طراز "لانسيت" لحاملة أفراد مدرعة أمريكية من طراز "M113"، جاء ذلك حسبما ذكرت وكالة أنباء "روسيا اليوم".

وتظهر اللقطات انقضاض "لانسيت" على المدرعة الأمريكية وانفجارها بها.

وأفادت صحيفة "تلجراف" البريطانية في وقت سابق، بأن طائرات "لانسيت" الروسية المسيرة تمثل مشكلة خطيرة للغاية بالنسبة لقوات كييف، حيث نقلت الصحيفة أن "لانسيت" دمرت مؤخرا مدفعا فرنسيا ذاتي الحركة من طراز CAESAR، تم تسليمه إلى أوكرانيا، كما تعرض مدفع "هاوتزر" العملاق لضربة مباشرة من مسيرة حولته إلى قطع خردة".

وأشاد الخبراء بقدرات الطائرة المسيّرة الروسية، مؤكدين أن استخدامها الواسع سيعرض القوات الأوكرانية لمزيد من الصعوبات.

واعتبرت الصحيفة أن "الرؤوس الحربية للطائرات الانتحارية"، كما يطلق عليها غالبا، تنفجر عند الاصطدام، فضلا عن أنها أقل تكلفة بكثير من الصواريخ المجنحة أو الباليستية.

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