"بلومبيرج": زيلينسكي يصل إلى ليتوانيا غدًا الأربعاء للمشاركة في قمة الناتو

ذكرت صحيفة "بلومبيرج" أن الرئيس الأوكراني، فلاديمير زيلينسكي، سيشارك في قمة حلف الناتو المقبلة في مدينة فيلينوس يومي الـ 11 و12 من الشهر الجاري، جاء ذلك حسبما ذكرت وكالة أنباء "نوفوستي" الروسية.

ونقلت الصحيفة عن مصادر مطلعة أن زيلينسكي سيصل يوم الأربعاء المقبل إلى ليتوانيا للمشاركة في القمة، مشيرة إلى أن المتحدث باسم الرئاسة الأوكرانية رفض التعليق على صحة هذه المعلومات.

وذكرت قناة "سكاي نيوز" في وقت سابق، نقلا عن أمين عام حلف الناتو، ينس ستولتنبرج، أنه لا يمكن تأكيد مشاركة زيلينسكي في قمة الحلف المقبلة في فيلنيوس.

وفي وقت لاحق، قال الرئيس الأمريكي جو بايدن، إن واشنطن لا ترى وحدة في الناتو فيما يتعلق بدعوة أوكرانيا للانضمام إلى الحلف في الوقت الراهن.

وقال مستشار الأمن القومي الأمريكي، جيك ساليفان، إن أوكرانيا لن تصبح عضوا في الناتو خلال قمة فيلنيوس المقبلة.