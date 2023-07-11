لافروف: روسيا مستعدة لتلبية احتياجات الشركاء العرب من الحبوب

قال وزير الخارجية الروسي، سيرجي لافروف، يوم الإثنين، إن روسيا مستعدة لتلبية الاحتياجات الإضافية للشركاء العرب من الحبوب، مؤكدًا أن لا عقبات أمام ذلك، جاء ذلك حسبما ذكرت وكالة أنباء "روسيا اليوم".

وقال لافروف في مؤتمر صحفي في موسكو، عقب الجولة السادسة من الحوار الاستراتيجي "روسيا - مجلس التعاون لدول الخليج العربي" على مستوى وزراء الخارجية: "نبيع الحبوب كما بعناها سابقا. نفي بجميع التزاماتنا دون استثناء. نحن مستعدون لتلبية جميع الاحتياجات بما في ذلك الاحتياجات الإضافية لشركائنا العرب، ولا توجد أي عقبات أمام ذلك".

ولفت وزير الخارجية الروسي إلى أن جهود الأمم المتحدة لتنفيذ الجزء الروسي من "اتفاق الحبوب" الموقع في اسطنبول، لم تسفر عن أي نتائج.