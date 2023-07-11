رابطة الأندية تدرس تسليم درع الدوري للأهلي في مباراة القمة أمام الزمالك

كشف مصدر برابطة الأندية المحترفة عن موقف تسليم درع الدوري للأهلي في مباراة القمة أمام الزمالك، والمؤجلة من الجولة 31.

وتوج الأهلي بلقب الدوري المصري للموسم الجاري 2022-2023 بعد خسارة بيراميدز من سيراميكا كليوباترا في الجولة قبل الأخيرة من المسابقة.

وقال المصدر في رابطة الأندية في تصريحات خاصة لـ "البوابة نيوز" إن الرابطة تدرس بالفعل موقف تسليم درع الدوري لفريق الأهلي في مباراة القمة أمام الزمالك ولكن لم نحسم الأمر بعد.

وعن إقامة فريق الزمالك ممرا شرفيا للأهلي في مباراة القمة 126 أوضح المصدر أن نادي الزمالك هو صاحب القرار في إقامة ممر شرفي من عدمه، فهو غير ملزم بذلك.

وحقق الأهلي لقب الدوري للمرة رقم 43 في تاريخه، واستعاد الدرع بعد غياب في الموسمين الماضيين والذي توج بهما الزمالك بعد خسارة بيراميدز من سيراميكا كليوباترا توقف رصيده عند النقطة 67 في المركز الثاني بجدول الترتيب ويتبقى له مباراتان فقط.