كيف يبدو العالم في عام 2100 بعيون الذكاء الاصطناعي؟.. صور

أظهرت شبكة "ميدجورني" العصبية شكل العالم في عام 2100.

وكان المعيار الرئيسي لشبكة "ميدجورني" (Midjourney)، هو الاعتماد على الأسلوب المستقبلي للهندسة المعمارية، والذي يعكس في ذات الوقت واقع وحقائق العالم.

ندعوكم لمشاهدة بعض هذه الصور للعالم، كما يراه الذكاء الاصطناعي، في صور تعرضها " البوابة نيوز":