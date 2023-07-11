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الثلاثاء 11 يوليو 2023
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة لايت

كيف يبدو العالم في عام 2100 بعيون الذكاء الاصطناعي؟.. صور

صورة تعبيريه
صورة تعبيريه
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أظهرت شبكة "ميدجورني" العصبية شكل العالم في عام 2100.
وكان المعيار الرئيسي لشبكة "ميدجورني" (Midjourney)، هو الاعتماد على الأسلوب المستقبلي للهندسة المعمارية، والذي يعكس في ذات الوقت واقع وحقائق العالم.
ندعوكم لمشاهدة بعض هذه الصور للعالم، كما يراه الذكاء الاصطناعي، في صور تعرضها " البوابة نيوز":

أظهرت شبكة &quot;ميدجورني&quot; العصبية شكل العالم في عام 2100. - سبوتنيك عربي
أظهرت شبكة &quot;ميدجورني&quot; العصبية شكل العالم في عام 2100. - سبوتنيك عربي
أظهرت شبكة &quot;ميدجورني&quot; العصبية شكل العالم في عام 2100. - سبوتنيك عربي
أظهرت شبكة &quot;ميدجورني&quot; العصبية شكل العالم في عام 2100. - سبوتنيك عربي
أظهرت شبكة &quot;ميدجورني&quot; العصبية شكل العالم في عام 2100. - سبوتنيك عربي
أظهرت شبكة &quot;ميدجورني&quot; العصبية شكل العالم في عام 2100. - سبوتنيك عربي
أظهرت شبكة &quot;ميدجورني&quot; العصبية شكل العالم في عام 2100. - سبوتنيك عربي
أظهرت شبكة &quot;ميدجورني&quot; العصبية شكل العالم في عام 2100. - سبوتنيك عربي
أظهرت شبكة &quot;ميدجورني&quot; العصبية شكل العالم في عام 2100. - سبوتنيك عربي
أظهرت شبكة &quot;ميدجورني&quot; العصبية شكل العالم في عام 2100. - سبوتنيك عربي
أظهرت شبكة &quot;ميدجورني&quot; العصبية شكل العالم في عام 2100. - سبوتنيك عربي
أظهرت شبكة &quot;ميدجورني&quot; العصبية شكل العالم في عام 2100. - سبوتنيك عربي
أظهرت شبكة &quot;ميدجورني&quot; العصبية شكل العالم في عام 2100. - سبوتنيك عربي
أظهرت شبكة &quot;ميدجورني&quot; العصبية شكل العالم في عام 2100. - سبوتنيك عربي
شكل العالم في عام 2100 الذكاء الاصطناعي