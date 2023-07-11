البابا تواضروس الثاني يستقبل القمص تادرس يعقوب

التقى قداسة البابا تواضروس الثاني صباح يوم الإثنين الأب القمص تادرس يعقوب ملطي كاهن كنيسة الشهيد مار جرجس بسبورتنج بالإسكندرية ودار الحديث خلال اللقاء عن خدمة كنائس المهجر، واحتياجها إلى حركة ترجمة واسعة للتراث القبطي إلى اللغات الأخرى لخدمة الأجيال الجديدة.



كما عرض على قداسة البابا بعض الكتب التي أصدرها مؤخرًا، ووضع أسفار الكتاب المقدس في صورة أسئلة وأجوبة شيقة لخدمة الفتيان والفتيات، وهي كتب مطبوعة طباعة ملونة وأنيقة.



كما حرص القمص تادرس على الاطمئنان على صحة قداسة البابا، وتهنئته على تعافيه وعودته لممارسة نشاطه الرعوي.