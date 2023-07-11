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الثلاثاء 11 يوليو 2023
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عبدالرحيم علي
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة القبطية

البابا تواضروس الثاني يستقبل القمص تادرس يعقوب

صورة تذكارية
صورة تذكارية
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التقى قداسة البابا تواضروس الثاني صباح يوم الإثنين الأب القمص تادرس يعقوب ملطي كاهن كنيسة الشهيد مار جرجس بسبورتنج بالإسكندرية ودار الحديث خلال اللقاء عن خدمة كنائس المهجر، واحتياجها إلى حركة ترجمة واسعة للتراث القبطي إلى اللغات الأخرى لخدمة الأجيال الجديدة.

كما عرض على قداسة البابا بعض الكتب التي أصدرها مؤخرًا، ووضع أسفار الكتاب المقدس في صورة أسئلة وأجوبة شيقة لخدمة الفتيان والفتيات، وهي كتب مطبوعة طباعة ملونة وأنيقة.

كما حرص القمص تادرس على الاطمئنان على صحة قداسة البابا، وتهنئته على تعافيه وعودته لممارسة نشاطه الرعوي.

البابا تواضروس الثاني أسفار الكتاب المقدس الكتاب المقدس القمص تادرس يعقوب كاهن كنيسة الشهيد مار جرجس بسبورتنج