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الثلاثاء 11 يوليو 2023
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

محافظات

بالصور.. "مركز شباب ميت شرف" يواصل تنمية المهارات والتكامل الحسي بمركز التخاطب

جانب من الفعاليات
جانب من الفعاليات
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واصل مركز التخاطب بمركز شباب ميت شرف التابع لإدارة شباب دكرنس، يوم الإثنين عمله فى استقبال الحالات مجانا، وتنمية المهارات والتكامل الحسي للحالات الموجودة بالمركز، وتستمر مواعيد العمل من الأحد إلى الخميس من كل أسبوع .

يهدف مركز التخاطب بمركز شباب ميت شرف بإدارة شباب دكرنس، ️إلى تقديم مجموعة متكاملة من الخدمات التعليمية والتأهيلية من ️جلسات تخاطب واختبارات، حيث يتم استقبال الحالات وتشخيصها من قبل أخصائيين متخصصين لمعرفة الحالة وما تحتاجه من رعاية وخدمات، إلى جانب برامج توعوية لأسرهم وأولياء الأمور تهدف إلى تنمية مهاراتهم حول كيفية التعامل مع أبنائهم.

جاء ذلك ضمن برنامج جسور الأمل الذى تنفذه وزارة الشباب والرياضة بالتعاون مع مؤسسة زايد العليا (لأصحاب الهمم)، وفي إطار مذكرة التفاهم التي تم توقيعها بين الوزارة ومؤسسة زايد العليا لأصحاب الهمم في شهر يونيو الماضي، وذلك لإنشاء 60 مركزاً للتخاطب بمحافظات الجمهورية، على مدار 3 سنوات بواقع 20 مركزاً في كل عام، تنتهي في 2023.

يقوم بالإشراف بالمركز المدير الفنى لمركز التخاطب محمد عاطف فؤاد المسئول الإدارى بالمركز️، وأسماء شعبان،  وأخصائيات المركز مروة البغدادي، و مروة محمود، و نادين مجدى، و هدير عاشور، و إسراء السعيد، و ميادة عبد الخالق، و منى عبد العليم، مع كل الشكر والتقدير لمدير المركز حسام خليل، ورئيس مجلس الإدارة أحمد إبراهيم.

يأتي العمل بمركز التخاطب بميت شرف تحت رعاية وزارة الشباب والرياضة بقيادة الدكتور أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة، وتوجيهات الدكتورة منى عثمان وكيل الوزارة، وبإشراف الدكتور أيمن ربيع وكيل المديرية للرياضة، ومتابعة مجدى عبد السلام مدير عام إدارة شباب دكرنس، وتحت إشراف نانسى سمير منسق مكتب قادرون باختلاف بالمديرية، و أسماء العراقى مسئول مكتب قادرون باختلاف بالإدارة.

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قادرون باختلاف محافظات الجمهورية وزير الشباب والرياضة وزارة الشباب والرياضة