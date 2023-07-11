أمام العدالة.. "طعن مستريح الأدوات الصحية" و"استعراض القوة" أبرز محاكمات اليوم

تشهد ساحات القضاء اليوم الثلاثاء العديد من المحاكمات الهامة التي تشغل الرأي العام والشارع المصري خلال الفترة الماضية ، ولعل من أبرز تلك القضايا الحكم في طعن مستريح الأدوات الصحية ومحاكمة ثلاثة متهمين باستعراض القوة وتجارة الهيروين والحشيش المخدرين.

-الحكم في طعن مستريح الأدوات الصحية

تصدر محكمة النقض حكمها في الطعن بالنقض على حكم حبس مستريح الأدوات الصحية بالفجالة 3 سنوات، لاستيلائه على 6 ملايين جنيه .

كانت قد قررت محكمة جنح مستأنف شمال القاهرة في وقت سابق، برئاسة المستشار محمد سليمان، في القضية رقم 5214 لسنة 2022 جنح مستأنف شمال القاهرة، والمقيدة برقم 1823 لسنة 2022 جنح الأزبكية، بقبول استئناف مستريح الأدوات الصحية بالفجالة شكلاً، وفى الموضوع برفضه، وتأييد الحكم المستأنف بحبس المتهم 3 سنوات بشقيه الجنائى والمدنى وإلزام، بمصاريف الدعويين الجنائية والمدنية ومبلغ خمسة وسبعين جنيها مقابل أتعاب محاماة.

-محاكمة ثلاثة متهمين باستعراض القوة وتجارة الهيروين والحشيش المخدرين

تنظر محكمة الجنايات أولى جلسات محاكمة ثلاثة متهمين لاتهامهم بالاتجار في الهيروين والحشيش المخدرين واستعراض القوة والعنف باستخدام سلاح ناري ضد موظف عمومي .

كشف أمر إحالة المتهمين وهم كل من "محمد .ص "عامل خردة و"عطية .ن " لحام كهرباء و" اسلام .ش " تاجر سيارات بأنهم بدائرة قسم قليوب محافظة القليوبية حازوا وأحرزوا جوهرين مخدرين "الهيروين والحشيش" بقصد الاتجار في غير الأحوال المصرح بها قانونا ، كما استعملوا القوة والعنف باستخدام سلاح ناري فرد خرطوش مع موظفين عموميين وهم أفراد شرطة مباحث قسم قليوب لحملهم بغير حق على الامتناع عن عمل من أعمال وظيفتهم وذلك بمحاولة الفرار ولم يبلغوا من ذلك مقصدهم وتمكنوا من ضبطهم وحازوا واحرزوا بغير ترخيص عدد اثنين سلاح ناري غير مششخن (فرد خرطوش) وذخيرة مما تستخدم في هذا السلاح وحيازة أداة (كاتر) مما تستخدم في الاعتداء على الأشخاص بدون مسوغ قانوني أو مبرر مهني ، كما أن المتهم الاول أطلق في داخل المدن عيارا ناريا محل الاتهام على النحو المبين بالتحقيقات.

وكشفت شهادة مجري التحريات بالقضية بأنه وحال انتقالهم مكان تواجد المتهمين أبصر المتهم الأول بيده اليمنى سلاح نارى و شنطة و الثاني يجلس أمامه قطعة جوهر الحشيش يقوم بتقطيعها بسلاح أبيض و الثالث أمامه وعاء بداخله جوهر الهيروين المخدر وحال توجههم لضبطهم قام المتهم الأول بإطلاق عيار ناری صوبهم و أخرج الثالث لسلاح نارى فرد خرطوش إلا أنه تمكن من ضبط الأول واستخلاص السلاح من يده و عثر بداخله على طلقة وبتفتيشه عثر على 5 طلقات و هاتف محمول و بتفتيش الشنطة عثر على 5 قطع لجوهر الحشيش المخدر و كيس بداخله جوهر الهيروين المخدر و مبلغ مالي 48500 جنيه ، كما تمكنا من ضبط الثاني والثالث وتفتيشهم فأقروا بإحرازهم للمواد المخدرة بقصد الاتجار والأسلحة النارية والذخائر بقصد الدفاع عن النفس والتجارة، والسلاح الأبيض لتقطيع المواد المخدرة، والهاتف المحمول للتواصل مع العملاء، والمبالغ المالية حصيلة البيع.