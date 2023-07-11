بعد تعرضهم لدمار العدوان الإسرائيلي.. بطريرك القدس للاتين يتفقد مخيم جنين وكنيسة اللاتين

تفقد بطريرك القدس للاتين والأردن وسائر الأراضي المقدسة البطريرك الكاردينال بيير باتيستا بيتسا بالا والوفد المرافق له،في أول نشاط له منذ تعيينه يوم أمس كاردينالاً في الكنيسة الكاثوليكية الجامعة، يوم الإثنين، مخيم جنين وكنيسة اللاتين فيها التي تعرضت لدمار هائل خلال العدوان جيش الاحتلال الإسرائيلي، وقام بجولة تفقدية في شوارع وازقة مخيم جنين وتطمن على أحوال سكان المخيم وتوعد بتقديم المساعدات لأبناء المخيم للنهوض بواقع الحالة الاقتصادية والاجتماعية لديهم.

وفي السادس من الشهر الجاري، لحقت بكنيسة دير اللاتين أضرار مادية جسيمة، إضافة إلى اشتعال النيران فيها، وتضرر غرفة الصلاة، جراء استهداف قوات الاحتلال الإسرائيلية لها بشكل مباشر.

وكانت قوات الاحتلال قد شنت عدوانا واسعا على مدينة جنين ومخيمها فجر الإثنين الماضي، استمر على مدار يومين، وأسفر عن استشهاد 12 مواطنا بينهم خمسة أطفال وأكثر من 140 مصابا، بينهم 30 بجروح خطيرة، إضافة إلى تدمير البنى التحتية في المخيم، وإلحاق أضرار جسيمة بمنازل المواطنين وممتلكاتهم.

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