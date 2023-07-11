عشان ولادكم احسبوها صح| مسلسلات تناقش تمكين المرأة اقتصاديًا أبرزها تحت الوصاية

رفع كفاءة المرأة وتنمية قدراتها المهنية والوظيفية ينعكس بشكل فعال وإيجابي على تكوين وصقل شخصية المرأة وقدرتها على إنجاز المهمات والتعلم المستمر .

تقليل نسب البطالة من خلال إيجاد فرص عمل للنساء الراغبات بدخول سوق العمل والمساهمة في بناء التنمية المجتمعية كل حسب موقعه وقدراته .

وناقش مسلسل تحت "الوصاية " بطولة مني ذكي العديد من القضايا التي تخص المرأة وضرورة تمكينها في مختلف أنشطة المجتمع، وحاربتها للصعاب الكثيرة التي تواجهها خلال رحلة حياتها.

وجسدت منى زكي شخصية "حنان" ربة منزل وأم لطفلة رضيعة وطفل آخر ذو 9 سنوات، تواجه بعد وفاة زوجها العديد من المشاكل، إذ تضطر للتخلي عن أنوثتها والعمل في مهنة الصيد ومواجهة التحديات التي تواجهها كامرأة في محل عملها، بالإضافة إلى التغلب على الصعاب التي تواجهها مع عائلة زوجها من أجل الحفاظ على حقوق طفليها القصر.

وفي إطار تنفيذ الوزارة لدورها في المشروع القومي لتنمية الأسرة المصرية ، وزيرة التضامن الدكتورة نيفين القباج أطلقت حملة "علشان ولادكم.. احسبوها صح " للتوعية بقضايا الأسرة والسكان والتنمية وينفذها برنامج وعي للتنمية الاجتماعية ،في اطار خطة الوزارة لرفع الوعي لدى الفئات الأولى بالرعاية بالعواقب والتداعيات الناجمة عن بعض الممارسات الخاطئة التي تؤثر على أعمال التنمية التي تسعى الدولة لتحقيقها ،حيث تهدف الحملة إلي دعم الرأي العام المؤيد لقضايا التنمية الداعمة لحقوق الأسر الأولى بالرعاية من أجل حمايتهم من المظاهر الاجتماعية التي تجعل تلك الفئات أسيرة للفقر بأبعاده الاقتصادية والاجتماعية والثقافية .