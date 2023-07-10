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الثلاثاء 11 يوليو 2023
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة لايت

منها مهرجان القلعة.. عبير نعمة تعود لمصر بثلاثة حفلات مع المايسترو أحمد عويضة

المطربة اللبنانية
المطربة اللبنانية عبير نعمة
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تستعد المطربة اللبنانية عبير نعمة للعودة إلى مصر بجولة حفلات غنائية خلال موسم الصيف بمصاحبة أوركسترا المايسترو أحمد عويضة.

وتطل عبير نعمة على جمهورها المصري عبر ثلاثة حفلات أوركسترالية مختلفة مع المايسترو أحمد عويضة، وأوركسترا سيني سمفوني،  بداية من مشاركتها في فعاليات مهرجان القلعة الموسيقي المقرر انطلاقه خلال شهر أغسطس المقبل.
وتكمل عبير جولتها المصرية بحفل ضخم على المسرح الكبير بدار الأوبرا المصرية خلال مطلع سبتمبر المقبل، في حين تختتم الرحلة الجماهيرية بمشاركتها لأول مرة في فعاليات مهرجان الموسيقى العربية، الذي يجمع نخبة من نجوم الطرب العرب في الأوبرا، والمقرر انطلاقه خلال شهر أكتوبر المقبل.
وتخطف عبير نعمة قلوب جمهورها المصري بتوليفة غنائية من أشهر أغنياتها بتوزيع موسيقي أوركسترالي، من بينها "وينك" و"ياترى" و"كل تقلي" إضافة لأغنيات "ودعت الليل" و"بصراحة" و"يا ليل الصب"، مع مزجها بإعادة إحياء مقتطفات من روائع الزمن الجميل مثل "امتى هتعرف" لأسمهان وأغنية "شط إسكندرية" لفيروز.

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