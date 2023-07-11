بالصور.. الاجتماع التحضيري لبدء اختبارات المشروع القومي للموهبة والبطل الأوليمبي بالدقهلية

اجتمع محمد رمضان مدير عام الرياضة بالدقهلية، و مجدى عبد السلام مدير عام إدارة شباب دكرنس، يوم الإثنين، بمديرى مراكز الشباب، والتنويه عن بدء اختبارات المشروع القومى للموهبة الرياضية والبطل الأوليمبى بالدقهلية، في إطار اهتمام ورعاية الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة بضرورة الاهتمام بالنشء والشباب واكتشاف المواهب الرياضية.

ناقش محمد رمضان مدير عام الرياضة، عملية اكتشاف و انتقاء أبطال للمشروع القومي للموهبة و البطل الأوليمبي للمصارعة مواليد من 2011/01/01 إلى 2013/12/31، وذلك بقاعة المصارعة بمقر نادى دكرنس الرياضى، التابع لإدارة شباب دكرنس وذلك يوم السبت 15 يوليو 2023 فى تمام الساعة العاشرة صباحا.

كما تم التحدث والمناقشة حول بعض المعلومات الرياضية للمشروع القومي للموهبة والبطل الأوليمبي، وأكد على ضرورة أن يكون لدى الملتحقين بالمشروع نوع من الثقافة العامة و الالتزام والانضباط الرياضي والأخلاقى والديني وان هذه الصفات من أهم سمات ومقومات صناعة البطل الأوليمبي، مع الأخذ في الاعتبار أن يكون لكل لاعب هدف وحلم يسعى لتحقيقه وقدوة ومثل أعلى يقتدي به في الرياضة التي يمارسها وضرب أمثال لبعض أبطال مصر.

وأشار مجدى عبد السلام مدير عام الإدارة إلى أن المشروع القومي للموهبة والبطل الأوليمبي هو ضمن الأهداف الاستراتيجية لوزارة الشباب والرياضة في مجال اكتشاف المواهب الرياضية، والذي يتم تنفيذه وفقاً لتوجيهات القيادة السياسية بتكثيف العمل في هذا الشأن، ودوره في الكشف عن الموهوبين ورعايتهم وإعدادهم بالشكل الأمثل كونهم أبطال المستقبل الذين يمثلون مصر في مختلف المحافل الدولية.

جدير بالذكر أن المشروع القومي للموهبة والبطل الأوليمبي يعد أحد المشروعات القومية الواعدة في الألعاب الرياضية وذلك ما أكد عليه معالي الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، والذي صرح أيضاً أن هذا المشروع يتم تنفيذه على مستوى محافظات الجمهورية، لاكتشاف ورعاية الموهوبين في جميع الألعاب الرياضية، تمهيداً لتأهيلهم وإعدادهم لمختلف البطولات في مراحل المشروع المتمثلة في مرحلتي الناشئين والواعدين وصولاً لمرحلة البطل وتقديمهم للأندية الرياضية والمنتخبات الوطنية.

يأتي ذلك تحت رعاية وزارة الشباب والرياضة بقيادة الدكتور أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة، وتوجيهات الدكتورة منى عثمان وكيل الوزارة، وبإشراف الدكتور أيمن ربيع وكيل المديرية للرياضة، و محمد رمضان مدير عام الرياضة، وتنفيذ ومتابعة مجدى عبد السلام مدير عام إدارة شباب دكرنس، وإشراف خالد المنسى رئيس قسم التربية الرياضية بالإدارة.

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