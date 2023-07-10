نائب مساعد وزير الدفاع الأمريكي السابق: زيلينسكي سيحضر قمة الناتو والانضمام للحلف أولويته

قال هينو كلينك نائب مساعد وزير الدفاع الأمريكي السابق، إن هناك موضوعات رئيسية ستطرح على طاولة القمة المرتقبة لحلف الناتو في العاصمة الليتوانية فيلنيوس، منها الإنفاق الدفاعي لحلف الناتو من الدول الأعضاء.

وتابع خلال استضافته في قناة "القاهرة الإخبارية"، أنه في 2014 كانت هناك بعض الموضوعات التي تناولت الإنفاق الدفاعي للحلف، وبعد 10 أعوام قامت بعض الدول بزيادة الإنفاق الدفاعي ليها.

وأوضح أن الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلنيسكي سيحضر هذه القمة، وسيتناقش مع 31 من زعماء الحلف موضوع عضوية أوكرانيا في حلف الناتو، وفي أحسن الأحوال هناك شروط محددة ستطرح بشأن عضوية أوكرانيا.

ولفت إلى أن هناك موضوعات أخرى ستطرح في القمة، ومن بينها مناقشة طلب السويد الانضمام للحلف، ومناقشة الاعتراض التركي، وهناك بعض الموضوعات الأخرى على جدول أعمال القمة، سوف يسعى الأعضاء لاتخاذ قرارات بشأنها.



