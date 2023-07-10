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الثلاثاء 11 يوليو 2023
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

بوابة العرب

مجلس الوزراء الكويتي: طبع 100 ألف مصحف مترجم للغة السويدية وتوزيعها لنشر ثقافة التسامح والسلام

الكويت
الكويت
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كلف مجلس الوزراء الكويتي برئاسة الشيخ أحمد نواف الصباح الهيئة العامة للعناية بطباعة ونشر القرآن الكريم والسنة النبوية وعلومهما بالكويت، بطباعة 100 ألف نسخة من المصحف الشريف مترجمة إلى اللغة السويدية وذلك بالتنسيق مع وزارة الخارجية الكويتية.

وقال عيسى أحمد الكندري، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء وزير الدولة لشؤون مجلس الأمة الكويتي، إن ذلك جاء خلال إجتماع مجلس الوزراء الكويتي اليوم الإثنين، مشيرا إلى أنه سيتم توزيع تلك المصاحف في مملكة السويد بهدف التأكيد على سماحة الدين الإسلامي ونشر المبادئ والقيم الإسلامية والتعايش الإيجابي بين البشر جميعا في جو يسوده المحبة والتسامح والسلام وإبراز جوانب الرحمة ونبذ مشاعر الكراهية والتطرف والتعصب الديني.

مجلس الوزراء الكويتي القرآن الكريم السويد