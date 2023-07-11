اليوم.. مؤتمر صحفي لبطولة العالم لشباب الخماسي الحديث بالإسكندرية

يعقد الاتحاد المصري للخماسي الحديث برئاسة المهندس شريف العريان نائب رئيس الاتحاد الدولي مؤتمرا صحفيا في السادسة مساء اليوم الثلاثاء بمقر الأكاديمية البحرية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري بمنطقة أبو قير بالإسكندرية لإعلان تفاصيل استضافة بطولة العالم للخماسي الحديث للشباب تحت 17 عاما المقامة على ملاعب الأكاديمية خلال الفترة من 10 إلى 17 يوليو الجاري.

ويقام المؤتمر الصحفي بحضور كل من: الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة وهشام حطب رئيس اللجنة الأولمبية المصرية واللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية واللواء سامح الشربيني مساعد قائد المنطقة الشمالية العسكرية نائبا عن قائد المنطقة والدكتور إسماعيل عبد الغفار إسماعيل فرج رئيس الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحرى والدكتور فتحي ندا نقيب الرياضيين وروبرت ستول عضو مجلس إدارة الاتحاد الدولي للخماسي الحديث .

وتشهد بطولة العالم للشباب بالإسكندرية لأول مرة تطبيق الشكل الجديد للخماسي الحديث ، وهو النظام الذي سيتم تطبيقه بعد انتهاء أولمبياد باريس 2024 والذي يحتوى على مسابقة الموانع بدلًا من الفروسية بناء على طلب اللجنة الأولمبية الدولية بتغيير الفروسية من أجل استمرار اللعبة في البرنامج الأولمبي“.

وتشهد منافسات البطولة مشاركة 210 لاعبين ولاعبات ممثلين لـ 35 دولة بالإضافة إلى وفد من الاتحاد الدولي والمكون من 17 فردا ، ويشمل برنامج البطولة منافسات فردي البنين وفردي البنات والتتابع والتتابع المختلط .

وينافس منتخب مصر فى البطولة بفريق مكون من 12 لاعبًا بواقع 6 لاعبين و6 لاعبات.

وتضم قائمة اللاعبين كلا من" اسامة مدحت ومحمد حاتم وطارق تامر وسيف وائل وعمر حسين وعلي إيهاب" فيما تضم قائمة اللاعبات الشابات كلا من "فريدة ابو هاشم وساره عمرو وجنة وليد وريتاج علاء وعاليا محمود وكرمه هاني".