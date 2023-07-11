تعرف على موعد الجولة الأخيرة والحاسمة للدوري الممتاز

اقترب الدوري المصري في نسخته الحالية 2022- 2023، من الوصول للمحطة النهائية، والذي شهد على تتويج الأهلي بلقب البطولة الـ 43 في تاريخ القلعة الحمراء، قبل أيام من انطلاق الجولة الختامية للمسابقة.

وتحدد الجولة الأخير الفريقين الهابطين، إلى دوري الدرجة الثانية، رفقة حرس الحدود، والذي ضمن الهبوط بشكل رسمي.

وتأتي مواعيد الجولة لختامية على النحو التالي:

الجمعة 14 يوليو 2023

أسوان × الداخلية 20:30 استاد أسوان

حرس الحدود × غزل المحلة 20:30 ستاد حرس الحدود (المكس)

إنبي × سيراميكا كليوباترا 20:30 ستاد بتروسبورت

البنك الأهلي × فيوتشر 20:30 ستاد القاهرة الدولي

السبت 15 يوليو 2023

المصري البورسعيدي × سموحة 19:00 ستاد برج العرب

الإسماعيلي × الاتحاد السكندري 21:30 ستاد الإسماعيلية

بيراميدز × طلائع الجيش 21:30 استاد الدفاع الجوي

الأحد 16 يوليو 2023

المقاولون العرب × الأهلي 19:00 ستاد المقاولون العرب

الزمالك × فاركو 21:30 ستاد القاهرة الدولي.