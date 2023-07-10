النيابة تتسلم التحريات حول مصرع مسن بعدما صدمته سيارة بالعمرانية

تسلمت النيابة العامة بجنوب الجيزة، التحريات التي أجرتها الأجهزة الأمنية حول مصرع مسن جراء اصطدام سيارة ميكروباص بجسده، حيث تبين أنه أثناء قيام المتوفي بعبور الطريق بشارع فيصل بمنطقة العمرانية ، فوجيء بسيارة ميكروباص تسير بسرعة فصدمته وفر قائدها هاربا، وترك المسن ينزف حتي لفظ أنفاسه الأخيرة، وقد صرحت النيابة بدفن الجثة بشارع فيصل بدائرة قسم شرطة العمرانية غرب محافظة الجيزة.

تلقي رئيس مباحث قسم شرطة العمرانية بمديرية أمن الجيزة إشارة من غرفة عمليات النجدة مفادها وقوع حادث تصادم ووجود متوفي بشارع فيصل دائرة القسم، وبالإنتقال والفحـــص تبين أنه أثناء محاولة مسن في العقد السابع من عمره عبور الطريق صدمته سيارة ميكروباص مسرعة مما تسبب في وفاته جري نقل الجثة إلي ثلاجة مستشفي الهرم تحت تصرف النيابة العامة.

فيما تم التحفظ علي السائق والسيارة المتسببه في الحادث وتم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة وتولت النيابة العامة مباشرة التحقيقات.