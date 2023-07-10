شريف زعفران: نعمل على نقل الخبرات الطبية من ولاية تكساس لمصر

قال الدكتور شريف زعفران رئيس المجلس الطبي بولاية تكساس الأمريكية، أتممت 6 سنوات ثم تم تعيينى 6 سنوات أخرى بالمجلس الطبى، ودونا أيضا نعطى آرائنا لمجلس الشيوخ بحيث يتم تعديل القوانين الطبية.

وأضاف شريف زعفران خلال مداخلة ببرنامج "من مصر" تقديم الاعلامي عمرو خليل على قناة cbc، أن هناك أطباء كثيرون من مصر فى تكساس، ونعمل على نقل الخبرات من تكساس لمصر، ونعمل على تعريف أى طبيب لديه الخبرة ومرخص فى أى ولاية بأمريكا بأن يسافر إلى مصر بطريقة سهلة.

ولفت شريف زعفران إلى أنه يعمل على محاولة إيجاد طريقة للتسهيل على الأطباء المصريين بعمل تراخيص بطريقة سهلة للعمل فى أمريكا، لافتا إلى أن مصر تقدمت بشكل كبير، ونحن على أتم الاستعداد للمشاركة فى المجالات الطبية بمستشفيات مصر وخاصة فى العاصمة الإدارية الجديدة.

