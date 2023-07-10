التصريح بدفن جثامين زوجين وطفليهم بعدما لقوا مصرعهم في حريق شقتهم بمنطقة فيصل

صرحت النيابة العامة بجنوب الجيزة، بدفن جثامين زوجين واثناء من أبناءهم، بعدما لقوا مصرعهم في حريق نشب داخل شقتهم الواقعة بالطابق الثالث بالعقار رقم 55 المكون من 12 طابق بشارع أبو جمال البنأ من الصفأ والمروة الطوابق فيصل، كما أمرت بالإستعلام عن الحالة الصحية لإثنين بعدما أصيبوا في ذات الحادث، كما طالبت النيابة تحريات الأجهزة الأمنية حول الواقعة لكشف ملابساتها.

كانت البداية بتلقي رئيس مباحث قسم شرطة الأهرام إشارة من غرفة عمليات النجدة، تؤكد بنشوب حريق داخل شقة سكنية بالعقار رقم 55 بشارع أبو جمال البنأ من الصفأ والمروة الطوابق فيصل بدائرة القسم.

وعلي الفور انتقلت الأجهزة الأمنية مدعومة بـ5 سيارات إطفاء وبالفحص تبين نشوب الحريق بالطابق الثالث بعقار مكون من 12 طابق جري فرض كردون أمني لمحاصرة النيران ومنع امتدادها إلي المجاورات وتمت السيطرة على الحريق والذي خلف وراءه مصرع "عمرو السيد" وزوجته "إيمان خلف" وأصيب أبنائه الثلاثة كلا من "فرح 7 سنوات، ياسين 5 سنوات، محمد 3 سنوات" وأصيب شاب يدعي "محمد أحمد عبدالرشيد" 19 سنة، جري نقل جثامين المتوفين إلي ثلاجة مستشفي الهرم تحت تصرف النيابة العامة فيما تم نقل المصابين إلى ذات المستشفي لتلقي العلاج اللازم، وقد لفظ الطفلين الاول والثاني مصرعهم متأثرين بإصابتهم

وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة وتولت النيابة العامة مباشرة التحقيقات.