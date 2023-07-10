ترتيب الدوري المصري بعد انتهاء الجولة قبل الأخيرة

أسدل مساء اليوم الإثنين الستار، على منافسات الجولة قبل الأخيرة من مسابقة الدوري الممتاز 2022/2023، بأربعة لقاءات والتي شهدت على حسم اللقب لصالح النادي الأهلي.

وتوج الأهلي بلقب الدوري الـ 43 في تاريخه رسميًا، بعد فوز سيراميكا كليوباترا على بيراميدز، بهدفين مقابل هدف، وضمن سيراميكا كليوباترا البقاء في الدوري بشكل رسمي بعد رفع رصيده للنقطة 37 في المركز العاشر.

وجاء ترتيب الدوري المصري، بعد انتهاء مباريات اليوم على النحو التالي:

1- الأهلي 75 نقطة

2- بيراميدز 67 نقطة

3- الزمالك 59 نقطة

4- فيوتشر 58 نقطة

5- المصري 47 نقطة

6- المقاولون 43 نقطة

7- الاتحاد 42 نقطة

8- إنبي 42 نقطة

9- فاركو 41 نقطة

10- سيراميكا 37 نقطة

11- الإسماعيلي 37 نقطة

12- البنك الأهلي 36 نقطة

13- سموحة 36 نقطة

14- طلائع الجيش 36 نقطة

15- أسوان 33 نقطة

16- غزل المحلة 33 نقطة

17- الداخلية 32 نقطة

18- حرس الحدود 21 نقطة.. هبط رسميًا