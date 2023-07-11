رفع الأثقال البارالمبي يعسكر بالمركز الأولمبي استعدادًا لبطولة العالم بدبي

انتظم المنتخب المصري لرفع الأثقال البارالمبي،في معسكر مغلق بالمركز الأولمبي بالمعادي، استعدادا لبطولة العالم المقرر إقامتها في الفترة من 22 إلى 30 أغسطس المقبل في مدينة دبي بالإمارات العربية المتحدة.

من جانبه أكد عبدالمنعم صلاح المدير الفني لمنتخب رفع الأثقال، إن المعسكر بدأ منذ فترة، ونستعد بقوة لمنافسات بطولة العالم، حيث يتدرب الفريق على فترتين صباحية ومسائية، وتم الانتهاء من تدريبات تحمل القوة، وحاليا بدأنا في تدريبات التحمل العالي، مضيفا أن المعسكر شهد تطورا كبيرا في مستوى اللاعبين واللاعبات، ونأمل في تحقيق نتائج مشرفة تلبي طموحات وآمال أسرة رفع الأثقال البارالمبي.

وأشار إلى أن معسكر المنتخب يشهد تواجد 7 لاعبين هم: (شريف عثمان، طه عادل، محمد المنياوي، شعبان الدسوقي، محمود صبري، محمد صبحي، هاني محسن).

و 9 لاعبات هن: (فاطمة عمر، أميمه عمر، ريحاب رضوان، فاطمه محروس، أمل حنفي. صفاء محمد. راندا تاج الدين، أماني الدسوقي، نادية فكري).

ويستمر المعسكر تحت قيادة المدير الفني كابتن عبدالمنعم صلاح والمدرب العام كابتن عماد بهجت وكابتن هاني محمود، حتى موعد السفر إلى دولة الإمارات يوم 17 أغسطس المقبل، وعقب الوصول يستأنف الفريق تدريباته حتى موعد البطولة.