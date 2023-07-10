أحمد زين: السيارة الطائرة بأمريكا ستكون بطيئة وعملية

تحدث المهندس أحمد زين رئيس لجنة الطاقة النظيفة بشعبة السيارات فى الغرفة التجارية، حول موافقة الولايات المتحدة على أول سيارة كهربائية طائرة قائلا: "كنا نتوقع منذ 2015 أن يحدث هذا الأمر من خلال معارض عالمية ووراء الفكرة شركة ناشئة".



وأضاف أحمد زين خلال مداخلة ببرنامج "من مصر" على قناة cbc، تقديم الإعلامي عمرو خليل، أن صناعة السيارات الكهربائية بسيطة، وهى خطوة كبيرة من ناحية السيارات، موضحا أن الفكرة يعود لشباب صدقوا حلموا واشتغلوا عليه، واخرجوا النموذج النهائى وحجزه بـ 30 ألف دولار.

أوضح أحمد زين، أن بعد عام ونص أى فى عام 2025 سوف يتم تسليم أول دفعة، والسرعة القصوى 25 ميل أى حوالى أقل من 40 كيلو متر، وستكون بطيئة وعملية.

