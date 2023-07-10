هشتاج "هننتخب السيسي لـ٢٠٣٠" يتصدر تريند تويتر

تصدر هشتاج هننتخب السيسي لـ ٢٠٣٠ تريند موقع تويتر مصر .

وأشاد المغردين المصريين بالطفرة التي أحدثها الرئيس عبد الفتاح السيسي في حل معظم التحديات التي واجهت المصريين علي مدار فترة حكم الرئيس من أزمات نقص الطاقة والكهرباء والمنتجات البترولية إلي الوفرة وتصدير الغاز والاستكشافات في البحر الاحمر والمتوسط .

وعبر المشاركون في الهشتاج عن مدي ثقتهم في الرئيس السيسي وانتخابه فترة رئاسية جديدة تمتد لعام ٢٠٣٠ .

ونشر العديد من المغردين انجازات مصر خلال عهد الرئيس عبد الفتاح السيسي بعد ثورة ٣٠ يونيو ٢٠١٣ وكيف عبر بالوطن إلي بر الأمان .

وأشار المغردون أيضا إلي الطفرة التي حدثت في كل القطاعات من تحديث الطرق وحل أزمة المرور الي القطارات وتحديثها و توسعات مشروع مترو الانفاق وزيادة عدد السائحين في ظل رجوع الأمن والأمان والاستقرار في مصر بعد سنوات خاضت فيها حربا علي الإرهاب.