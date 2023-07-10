الأربعاء.. "حياة الروح" لقاء في مديح التراث ببيت السناري الأثري

تنظم مكتبة الإسكندرية، أمسية في مديح التراث تحت عنوان "حياة الروح"، وذلك في السابعة من مساء الأربعاء المقبل، الموافق 12 يوليو الجاري، بمقر بيت السنارى الأثري في السيدة زينب.

يتحدث في الأمسية المخرج حسن الجريتلي، مؤسس فرقة الورشة المسرحية، والكاتبة أميرة النشوقاتي، وتديرها الدكتورة فاطمة كشـك المتخصصة في علم المصريات والخبيرة في التوعية بالتراث، بحضور نخبة من الكتاب والمثقفين والمهتمين بالتاريخ والتراث.

تركز الأمسية على التعريف بالتراث وحكاياته وأنواعه ورسائله، كما تتناول الأمسية بالشرح والتوضيح اسهامات التراث في الحفاظ على الهوية الثقافية والحفاظ على ذاكرة الماضي والتاريخ، ودور التراث في نقل المعارف والخبرات عبر الأجيال، وبناء جسور من التواصل والتعاون المشترك.

تأتي الأمسية في إطار الاهتمام بإحياء التراث والتواصل بين الماضي والحاضر والمستقبل، وتفعيل التماسك الاجتماعي والمساعدة على تعزيز السلام بين الجميع، فالمحافظة على التراث والموروث الحضاري يرتبط ارتباطا قويا بهوية وثقافة المجتمعات وجعلها تتميز عن غيرها من المجتمعات.