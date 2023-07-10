الدوري الممتاز.. سيراميكا ينجو من الهبوط بهدفين في بيراميدز

خسر الفريق الأول لكرة القدم بنادي بيراميدز أمام نظيره سيراميكا كليوباترا بهدفين مقابل هدف في المباراة التي أقيمت بينهما اليوم على ملعب المقاولون العرب في الجولة الثالثة والثلاثية من مسابقة الدوري المصري الممتاز.

تقدم بيراميدز بهدف في السابعة والثلاثين عن طريق كريم حافظ، بينما أدرك صلاح محسن التعادل لسيراميكا كليوباترا قبيل نهاية الشوط الأول، قبل أن يسجل هدفه الغالي في الدقيقة الثالثة والثمانين ليضمن فريقه البقاء في الدوري بعدأن رفع رصيده إلى ٣٧ نقطة، بينما تجمد رصيد بيراميدز عند النقطة السابعة والستين.

وجاء تشكيل بيراميدز على النحو التالي:

حراسة المرمى: أحمد الشناوي

خط الدفاع: علي جبر - أحمد سامي - محمد الشيبي - كريم حافظ

خط الوسط: مصطفى فتحي - أحمد توفيق - محمد صادق - وليد الكرتي - محمد حمدي

خط الهجوم: فخري لاكاي

ويتواجد على مقاعد البدلاء:

يوسف نادر - هشام محمد - محمد سامي - عبد الله مجدي - أحمد فتحي - إبراهيم شتا - محمود جمال - محمود العربي أوكا - أوجو صامويل