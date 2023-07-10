الدوري الممتاز.. التعادل السلبي يحسم لقاء المحلة والبنك الأهلي

سيطر التعادل السلبي علي المواجهة المصيرية بين فريق غزل المحلة ونظيرة البنك الأهلي، في اللقاء الذي جمع الفريقين علي استاد غزل المحلة، ضمن منافسات الجولة 33 وقبل الأخيرة من الدوري المصري الممتاز.

واستطاع دفاع فريق البنك الأهلي الصمود أمام الهجوم الشرس لغزل المحلة في المباراة.

ويظل الفريقين في مرحلة الخطر ودوامة الهبوط بتلك النيجة ، والتعادل السلبي، وتحسم الجولة الأخيرة من الدوري المصري الفريقين الهابطين مع فريق حرس الحدود للدرجة الثانية من الدوري المصري.

وارتفع رصيد غزل المحلة للنقطة 33 وفي المركز السادس عشر حصدها من 33 مباراة، بينما ذاد رصيد البنك الأهلي للنقطة 36 جمعها من 33 مباراة وفي المركز الرابع عشر.