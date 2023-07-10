ads
الإثنين 10 يوليو 2023
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
ads
رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة سبورت

الدوري الممتاز.. التعادل السلبي يحسم لقاء المحلة والبنك الأهلي

غزل المحلة والبنك
غزل المحلة والبنك الأهلي
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق google news

سيطر التعادل السلبي علي المواجهة المصيرية بين فريق غزل المحلة ونظيرة البنك الأهلي، في اللقاء الذي جمع الفريقين علي استاد غزل المحلة، ضمن منافسات الجولة 33 وقبل الأخيرة من الدوري المصري الممتاز.

واستطاع دفاع فريق البنك الأهلي الصمود أمام الهجوم الشرس لغزل المحلة في المباراة.

ويظل الفريقين في مرحلة الخطر ودوامة الهبوط بتلك النيجة ، والتعادل السلبي، وتحسم الجولة الأخيرة من الدوري المصري الفريقين الهابطين مع فريق حرس الحدود للدرجة الثانية من الدوري المصري.

وارتفع رصيد غزل المحلة للنقطة 33 وفي المركز السادس عشر حصدها من 33 مباراة، بينما ذاد رصيد البنك الأهلي للنقطة 36 جمعها من 33 مباراة وفي المركز الرابع عشر.

التعادل السلبي غزل المحلة البنك الأهلي المصري الممتاز الدوري الجولة 33 استاد غزل المحلة