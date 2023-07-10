رسميا.. الأهلي يتوج بطلا للدوري للمرة الـ43 في تاريخه

توج الفريق الأول لكرة القدم بنادي الأهلي، بطلا لمسابقة الدوري المصري الممتاز للمرة الثالثة والأربعين في تاريخه، وذلك عقب خسارة بيراميدز أمام سيراميكا كليوباترا اليوم في الجولة الثالثة والثلاثين من المسابقة المحلية.

فوز سيراميكا على بيراميدز أوقف رصيد الفريق السماوي عند النقطة السابعة والستين، في حين أن الأهلي يمتلك في رصيده ٦٧ نقطة.

وخسر الفريق الأول لكرة القدم بنادي بيراميدز أمام نظيره سيراميكا كليوباترا بهدفين مقابل هدف في المباراة التي أقيمت بينهما اليوم على ملعب المقاولون العرب في الجولة الثالثة والثلاثية من مسابقة الدوري المصري الممتاز.

تقدم بيراميدز بهدف في السابعة والثلاثين عن طريق كريم حافظ، بينما أدرك صلاح محسن التعادل لسيراميكا كليوباترا قبيل نهاية الشوط الأول، قبل أن يسجل هدفه الغالي في الدقيقة الثالثة والثمانين ليضمن فريقه البقاء في الدوري بعد أن ان رفع رصيده إلى ٣٧ نقطة، بينما تجمد رصيد بيراميدز عند النقطة السابعة والستين.