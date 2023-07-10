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الإثنين 10 يوليو 2023
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عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

فضائيات

نائب وزير الخارجية الأمريكية الأسبق: بايدن يبذل كل الجهود السياسية لإنجاح قمة الناتو

الرئيس الأمريكي جو
الرئيس الأمريكي جو بايدن
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قال جويل روبن نائب وزير الخارجية الأمريكية الأسبق، إن لقاءات الرئيس الأمريكي جو بايدن في بريطانيا، سواء مع الملك تشارلز الثالث أو رئيس الوزراء ريشي سوناك كانت في غاية الأهمية.

وأضاف خلال استضافته على شاشة "القاهرة الإخبارية"، أن هذه اللقاءات تعني أن الولايات المتحدة تقوم ببذل كافة الجهود السياسية للتنسيق حول قمة الناتو في ليتوانيا، ويوضح الدعم الكبير لأمريكا في العلاقات الثنائية.

وأوضح أن الملك تشارلز ركز على بعض قضايا تغير المناخ، والرئيس بايدن ركز على بعض الموضوعات ذات الصلة، وهذا كان حوارا ثنائيا تاولا فيه بعض القضايا ذات الاهتمام المشترك، ولكن الحدث الرئيسي هو قمة حلف الناتو.

جويل روبن نائب وزير الخارجية الأمريكية الأسبق الرئيس الأمريكي جو بايدن الملك تشارلز الثالث