رئيس جامعة المنوفية يستعرض لتنسيقية الأحزاب مشروع إنشاء المعهد القومي للأورام

استعرض الدكتور أحمد القاصد رئيس جامعة المنوفية لأعضاء تنسيقية الأحزاب مشروع إنشاء المعهد القومي للأورام ودوره المستقبلي في تقديم الخدمات الطبية والعلاجية والبحثية فضلا عن دوره في تقديم التدريب اللازم للأطباء بمستشفيات المحافظة والمحافظات المجاورة علي أحدث تقنيات علاج وجراحات الأورام، ودوره التوعوي في الحد من إنتشار المرض.

وأشار القاصد إلي أن إنشاء معهد قومي للأورام بجامعة المنوفية أمرا أصبح ضروريا لاستيعاب الأعداد الكبيرة المترددة علي مستشفي علاج الأورام للعلاج حيث قامت مستشفى علاج الأورام بجامعة المنوفية بتقديم الخدمة الطبية لنحو ٣٥٠٠٠ مريض طبقا لإحصائية ٢٠٢٢ إلي جانب إستقبال ٧٠٠ مريض يوميا للمتابعة وتلقي العلاج، موضحا أن المكان الحالي لا توجد به استراحات كافية للمرضي ومرافقيهم أو أماكن كافية لتلقي العلاج، مشيرا إلى أن الجامعة قامت بتعلية المستشفيات والوصول للحد الأقصى من الارتفاعات لتوسعة المجمع الطبي وزيادة الطاقة الاستيعابية للمستشفيات.

وأكد القاصد أن الجامعة تسعي إلى زيادة السعة السريرية لاستيعاب أكبر عدد من مرضي الأورام بالمحافظة والمحافظات المجاورة من خلال مستشفي مصمم ومجهز وفقا لأحدث التقنيات في علاج الأورام يخدم مرضي منطقة الدلتا بالكامل، مشيرا إلي أن مريض الأورام لا يتحمل صحيا كثرة التنقل بين الأقسام المختلفة مما يتطلب تواجد معمل مجهز وقسم جراحي مؤهل للتعامل مع حالات مرضي الأورام وأماكن مجهزه للتعامل مع أخذ عينات الأورام بالمكان عملا علي راحة المريض، لافتا إلي عدم تواجد أي مساحة حاليا بالمبنى تتسع لهذه الإجراءات التي تتم في أقسام مختلفة.

وأضاف رئيس الجامعة أن الجامعة وضعت تصورا لتحويل مستشفي الأورام إلي مستشفي متكامل لتقديم خدمات تشخيصية وعلاجية للمرضي، هذا بالإضافة إلي معهد قومي يقوم بدوره البحثي والتثقيفي في الوقاية والاكتشاف المبكر للأورام، وذلك من خلال ٦ أقسام هي بيولوجيا الأورام، وقسم الإحصاء الطبي والبحث العلمي، وقسم الطب النووي، وأقسام سرطان الدم، وجراحة الأورام، وعلاج الأورام.

وأعلن القاصد أن المعهد سيقوم بالتدريب العملي للأطباء في تخصصات علاج الأورام مع منح درجتي الماجستير والدكتوراة في تخصصات علاج الأورام وجراحة الأورام والطب النووي.

كما أوضح الدكتور أحمد القاصد أن الجامعة وضعت خطة من خلال لجنه الإحتياجات الجامعية بتكليف عدد أكبر من المعيدين في التخصصات التي بها عجز في بعض التخصصات لتوفير الكوادر الطبيه اللازمة في مختلف التخصصات للمستشفيات الجامعية ومستشفيات وزارة الصحة، مشيرا إلي أن تقديم الخدمة التعليمية والتدريبية هي دور أساسي للجامعة.

وقال القاصد أن تجهيزات المعهد ستشمل أيضا إنشاء وحدة أورام الأطفال، ووحدة زرع نخاع العظام، ووحدة الطب النووي PET CT مع توفير خدمة إعطاء اليود المشع بجرعة علاجية لمرضي الغدةالدرقية، ومعمل باثولوجي، ومعمل تحاليل طبية.

وأعرب القاصد عن أمله في استكمال بناء مشروع معهد الأورام ومستشفي الأورام الجديد خلال خطة زمنية تصل إلي ٢٤ شهر عند توفير التمويل اللازم ويبلغ نحو ٧٠٠ مليون جنيه والذي يعد مبلغا ضئيلا أمام الخدمات التي سيقدمها المعهد القومي للأورام، بجانب مشروع المدينة الطبية العملاق التي ستحدث نقلة نوعية في تقديم الخدمات الطبية بالمحافظة.

حضر اللقاء الدكتورة نانسي أسعد نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب والدكتور صبحي شرف نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة والدكتور ناصر عبد الباري عميد كلية الطب والدكتور محمد صبري المدير التنفيذي للمستشفيات الجامعية، والمحاسب جلال عبد السلام أمين عام الجامعة ، وسعاد بيومي رئيس الإدارة المركزية لمكتب رئيس الجامعة.