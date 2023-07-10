شركة مياه الأقصر تبدأ حملة تطهير محطات الصرف الصحي استعداداً للصيف

أعلنت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بمحافظة الأقصر، عن وضع خطة لتطهير محطات وشبكات الصرف الصحي خلال فصل الصيف، الذي يتخلله زيادة في الاستهلاك وضغط كبير على الشبكات، وذلك لضمان الجودة واستدامة الخدمة.

ونفذت الشركة، اليوم الاثنين، أعمال تطهير محطة الزراعة للرفع صرف صحي بإدارة الأقصر، تحت إشراف مجموعة عمل شبكات الصرف الصحي بالأقصر ومتابعة رئيس شبكات الإدارة المهندس حجاج محمد عبد المعطي، وتعليمات المهندس أبوالنجا عرابي مدير عام الإدارة، وجاري تطهير باقي المحطات تباعاً وكذالك شبكات الصرف الصحي.

وناشد اللواء مهندس محمد يحيى كمال رئيس مجلس الإدارة، المواطنين بأهمية الحفاظ على شبكات الصرف الصحي وعدم إلقاء المخلفات بها، موضحاً خطورة رفع أغطية المطابق في الشوارع أو كشفها من غير المتخصصين.

وأنهت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالأقصر، استعداداتها لاستقبال فصل الصيف، حيث أصدر اللواء مهندس محمد يحيى كمال رئيس مجلس إدارة الشركة تعليماته لكافة الإدارات باتخاذ الاستعدادات اللازمة وإتباع الجاهزية القصوى، لمواجهة أي أمور طارئة من زيادة استهلاك المياه خلال شهور الصيف.

وتضمنت الاستعدادات، الانتهاء من غسيل جميع شبكات المياه لزيادة جودة المياه المنتجة للمواطنين، كما يجري غسيل جميع شبكات الصرف الصحي لاستيعاب حجم الاستهلاك المتزايد في المياه، وتعديل خطة التشغيل للمحطات لتناسب فترات الاستهلاك المختلفة على مدار اليوم.

وشملت الإجراءات، تعديل جداول الورديات لخدمة الخط الساخن 125 والطوارئ والشبكات لضمان الجاهزية التامة فى الحالات الطارئة على مدار 24 ساعة، بالإضافة إلى المرور والمتابعة لمدير عام المياه ومدير عام الصرف على المحطات والإدارات التابعة لمراجعة خطة التشغيل وتنفيذ التعليمات الصادرة من رئيس مجلس الإدارة، والفحص المسبق لنظم أجهزة اللاسلكي بالديوان العام والإدارات التابعة.

كما تم زيادة مخزون الشركة من مهمات التشغيل للمحطات والشبكات والمواد المستخدمة في تطهير المياه، وزيادة جاهزية المعدات استعداداً لأي أعمال طارئة، والمتابعة والمرور المستمر على مولدات القوى والتأكيد على جاهزيتها للعمل لمواصلة الخدمة في حال انقطاع التيار الكهربي، كما ناشدت الشركة المواطنين عدم رش المياه بالشوارع وعدم الإفراط في استخدامها والحفاظ عليها من الهدر.

وطالبت الشركة، المواطنين ضرورة الاتصال السريع بغرفة عمليات الخط الساخن لشكاوى المياه 125 أو على أرقام (01147999752 - 0952282406 ) في حال وجود عجز بالمياه، أو وجود أي طارئ.

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