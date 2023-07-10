قناة إسرائيلية: إطلاق صاروخين من جنين صوب مستوطنة "شاكيد" شمال الضفة الغربية

ذكرت القناة السابعة الإسرائيلية، مساء اليوم الإثنين أن مقاومين فلسطينيين أطلقوا صاروخين من محافظة جنين، الواقعة شمال الضفة الغربية، صوب مستوطنة "شاكيد"، الواقعة غربي المحافظة.

وأفادت القناة بأن "ما تطلق على نفسها كتيبة (العياش) نشرت فيديو جرى تداوله على الإنترنت يظهر الصاروخين قبل إطلاقهما على المستوطنة المقامة على الأراضي الفلسطينية المحتلة عام 1967".

وقال الناطق باسم جيش الاحتلال الإسرائيلي "إنه جرى العثور على منصات وبقايا صواريخ بدائية الصنع بالقرب من المستوطنة المذكورة، والجيش وخبراء المفرقعات يتواجدون في المكان لفحص وجود متفجرات أخرى".