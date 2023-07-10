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الإثنين 10 يوليو 2023
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

بوابة العرب

قناة إسرائيلية: إطلاق صاروخين من جنين صوب مستوطنة "شاكيد" شمال الضفة الغربية

إطلاق صواريخ فلسطينية
إطلاق صواريخ فلسطينية
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ذكرت القناة السابعة الإسرائيلية، مساء اليوم الإثنين أن مقاومين فلسطينيين أطلقوا صاروخين من محافظة جنين، الواقعة شمال الضفة الغربية، صوب مستوطنة "شاكيد"، الواقعة غربي المحافظة.

وأفادت القناة بأن "ما تطلق على نفسها كتيبة (العياش) نشرت فيديو جرى تداوله على الإنترنت يظهر الصاروخين قبل إطلاقهما على المستوطنة المقامة على الأراضي الفلسطينية المحتلة عام 1967".

وقال الناطق باسم جيش الاحتلال الإسرائيلي "إنه جرى العثور على منصات وبقايا صواريخ بدائية الصنع بالقرب من المستوطنة المذكورة، والجيش وخبراء المفرقعات يتواجدون في المكان لفحص وجود متفجرات أخرى".

جنين شمال الضفة الغربية الاحتلال الإسرائيلي