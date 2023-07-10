وزير الرياضة يشهد نهائي البطولة العربية لمنتخبات السلة سيدات

قدم الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، التهنئة للمنتخب المصري بعد فوزه بلقب البطولة العربية رقم ١٣ لمنتخبات السلة سيدات وتغلبه علي المنتخب المغربي بنتيجة 96/75 في المباراة النهائية، باستاد القاهرة الدولي.

حضر النهائي اللواء إسماعيل القرقاوي رئيس الاتحاد العربي، الدكتور مجدي أبو فريخة رئيس الاتحاد المصري لكرة السلة ونائب رئيس الاتحاد العربي، ولفيف من قيادات الاتحاد العربي واتحادات الدول المشاركة.

أكد وزير الشباب والرياضة، أن فوز سيدات مصر بالبطولة العربية للسلة، يُعد إنجازًا كبيرًا للمنتخب المصري، ويعكس مدى التطور الذي تشهده رياضة كرة السلة في مصر، ويؤكد مكانة مصر في عالم الرياضة العربية والإفريقية.

ولفت الوزير إلي أن الطفرة والمكانة القارية والعالمية غير المسبوقة للمنظومة الرياضية المصرية، وفي العديد من الألعاب؛ بفضل الدعم اللامحدود الذي توفره الدولة والقيادة السياسية لجميع الفرق والمنتخبات.

وأشاد الدكتور أشرف صبحى بجهود مجلس إدارة الاتحاد المصرى لكرة السلة بقيادة مجدى أبو فريخة، ورؤية الاتحاد المتعلقة بتطوير اللعبة، واكتشاف الموهوبين، ودعم كافة المنتخبات الوطنية، وإعدادهم بالشكل الأمثل للبطولات المقبلة، وذلك بالتعاون المثمر مع وزارة الشباب والرياضة.