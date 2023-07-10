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الإثنين 10 يوليو 2023
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

العالم

مدفيديف: سنواصل حماية أغلى ما لدينا

نائب رئيس مجلس الأمن
نائب رئيس مجلس الأمن الروسي دميتري ميدفيديف
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قال دميتري مدفيديف، نائب رئيس مجلس الأمن الروسي، إن بلاده ستواصل الدفاع عن قيمها، والقتال من أجل رفاهية الشعب.

وأضاف في تصريحات بحسب قناة روسيا اليوم بمناسبة الاحتفال ب يوم الأسرة والحب والإخلاص "ليس لنا الحق في السماح لأي كان بإلغاء قيمنا، لذلك سنواصل حماية أغلى ما لدينا، وطننا ورفاهية عائلاتنا وأطفالنا، وجميع الأشخاص القريبين منا".

واعتبر مدفيديف أن "حب الوطن والرغبة في حمايته من الأعداء، يقومان على الإخلاص للعائلة ورعاية الأقارب والأصدقاء والاحترام المتبادل والدعم".

وتحتفل روسيا في الثامن من يوليو بيوم الأسرة والحب والإخلاص، حيث تم الاحتفال به حتى عام 2022 بشكل غير رسمي، قبل أن يتم إقراره عطلة رسمية في 28 يونيو 2022 بموجب مرسوم صادر عن الرئيس الروسي.

ويحتفي هذا العيد بذكرى القديسين، الأمير بطرس وزوجته فيفرونيا، اللذين عاشا في القرن الثالث عشر في إمارة موروم، حيث يعتبران رعاة الأسرة والزواج في التقليد الأرثوذكسي.

دميتري مدفيديف مجلس الأمن الروسي روسيا