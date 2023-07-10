مجلس الأمن يناقش ملف القوات الدولية في قبرص وكولومبيا وهاييتي ودارفور

يعقد مجلس الأمن، جلسة مشاورات مغلقة حول عمل قوات حفظ السلام الأممية في قبرص بعد غد الأربعاء، برئاسة كولين ستيوارت الممثل الخاص للأمين العام بوصفه مديرا مكلفا بإدارة ملف قوات حفظ السلام الأممية في قبرص.

ويعقد مجلس الأمن اجتماعه ربع السنوي حول الوضع في كولومبيا الأربعاء يتحدث فيها رئيس لجنة التحقق الأممية في كولومبيا كارلوس روزي ماسو.. ويشارك في أعمال الجلسة لفيف من قيادات المنظمات غير الحكومية العاملة تحت مظلة الأمم المتحدة في كولومبيا.

وحول الأوضاع في هاييتي..قرر مجلس الأمن الدولي عقد اجتماع لمتابعة تطوراتها يوم الخميس القادم سيتم خلال الجلسة التصويت على مشروع قرار أممي بتمديد مكتب الأمم المتحدة في هاييتي.

كما سيعقد مجلس الأمن الخميس القادم مساء بتوقيت الولايات المتحدة اجتماعه نصف السنوي حول المحكمة الجنائية الدولية سيكون المتحدث الرئيسي فيها كريم اسعد احمد خان المدى العام للجنائية الدولية وسينصب حديث عن انشطه المحكمة وجهاز ادعائها العام فيما يتعلق بإقليم دارفور غرب السودان.

وفي إطار برنامج نشاط المملكة المتحدة خلال شهر يوليو الجاري الذي ترأسه "دوريا" جلسات المجلس، يلقى اللورد أحمد محمود أمير ويمبلدون ووزير الدولة البريطاني لشئون الشرق الأوسط وشمال إفريقيا وجنوب آسيا يوم الجمعة القادم تقريرا حول العنف الجنسي في مناطق الصراعات الساخنة في العالم.

كما ستركز الجلسة على متطلبات تفعيل الآليات الدولية المانعة لحدوث الانتهاكات الجنسية في مناطق الصراعات الناشبة بما في ذلك تطبيق القرارات ذات الصلة الصادرة عن مجلس الأمن، وستتحدث خلال الجلسة ذاتها براميلا باتن الممثل الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة لشئون مناهضة العنف الجنسي.

تجدر الإشارة إلى أن مجموعة العمل الأممية الخاصة بحماية الأطفال في مناطق الصراعات المسلحة كانت قد بدأت اليوم مهمة عمل ميدانية في نيجيريا تستمر حتى الثالث عشر من الشهر الجاري.