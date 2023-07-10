الشوط الأول.. الإسماعيلي يتقدم على الداخلية بهدف نظيف

تقدم فريق الكرة الأول بنادي الإسماعيلي،بقيادة حمزة الجمل،على نظيره الإسماعيلي،بهدف نظيف دون رد،خلال الشوط الأول في المباراة المقامة بينهما،ضمن منافسات الجولة رقم ٣٣ من عمر منافسات مسابقة الدوري الممتاز.

سجل هدف التقدم لفريق الإسماعيلي ياو أنور،في الدقيقة رقم ٨ من عمر الشوط الأول.

وجاء تشكيل الداخلية كالآتي:

حراسة المرمى: عماد السيد.

خط الدفاع: محمود طلعت وأحمد رشيد وعلي الزهدي وعبدالرحمن حسن.

خط الوسط: سمير فكري وفالوم الفريد وأحمد داهش وكريم يحيى.

خط الهجوم:

كلينشي شيميزين وعبدالعزيز سيد زيزو.

وجاء تشكيل الإسماعيلي كالآتي:

حراسة المرمى: أحمد عادل عبد المنعم.

خط الدفاع:محمد دسوقي ومحمد نصر ومحمد هاشم وعصام صبحي.

خط الوسط: سيرجى أكا وعماد حمدي وياو أنور وعبدالرحمن مجدي.

خط الهجوم:أحمد مدبولي ومحمد الشامي.