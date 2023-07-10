ads
الإثنين 10 يوليو 2023
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
ads
رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

العالم

الهند تخطط لشراء طائرة «رافال» و3 غواصات «سكوربين» من فرنسا

الهند
الهند
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق google news

تخطط الهند لشراء 26 طائرة قتالية من طراز "رافال" بالإضافة إلى 3 غواصات تقليدية من طراز "سكوربين" من فرنسا.

وقالت الحكومة الهندية حسبما نقلت قناة "إن دي تي في" الهندية اليوم الإثنين إن قوات الدفاع عرضت مقترحات على وزارة الدفاع ومن المحتمل أن يتم الإعلان عنها خلال زيارة رئيس الوزراء الهندي، ناريندرا مودي، إلى فرنسا الأسبوع الجاري.

وفقًا للمقترحات، فإن البحرية الهندية ستحصل على 22 طائرة من طراز "رافال مارين" ذات مقعد واحد إلى جانب أربع طائرات تدريب، ومن المحتمل أن تسعى الهند للتوصل إلى امتيازات سعرية في الصفقة، كما أنها ستصر على وجود محتويات مصنوعة في الهند داخل الطائرات.

الهند فرنسا ناريندرا مودي