الهند تخطط لشراء طائرة «رافال» و3 غواصات «سكوربين» من فرنسا

تخطط الهند لشراء 26 طائرة قتالية من طراز "رافال" بالإضافة إلى 3 غواصات تقليدية من طراز "سكوربين" من فرنسا.

وقالت الحكومة الهندية حسبما نقلت قناة "إن دي تي في" الهندية اليوم الإثنين إن قوات الدفاع عرضت مقترحات على وزارة الدفاع ومن المحتمل أن يتم الإعلان عنها خلال زيارة رئيس الوزراء الهندي، ناريندرا مودي، إلى فرنسا الأسبوع الجاري.

وفقًا للمقترحات، فإن البحرية الهندية ستحصل على 22 طائرة من طراز "رافال مارين" ذات مقعد واحد إلى جانب أربع طائرات تدريب، ومن المحتمل أن تسعى الهند للتوصل إلى امتيازات سعرية في الصفقة، كما أنها ستصر على وجود محتويات مصنوعة في الهند داخل الطائرات.