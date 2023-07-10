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الإثنين 10 يوليو 2023
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة سبورت

التعادل السلبي يسيطر علي مباراة المحلة أمام البنك الأهلي في الشوط الأول

غزل المحلة والبنك
غزل المحلة والبنك
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سيطر التعادل السلبي علي المواجهة المصيرية بين فريق غزل المحلة ونظيرة البنك الأهلي، في اللقاء الذي يجمع الفريقين علي استاد غزل المحلة، ضمن منافسات الجولة 33 وقبل الأخيرة من الدوري المصري الممتاز.

واستطاع  دفاع فريق البنك الأهلي الصمود أمام الهجوم الشرس لغزل المحلة في شوط اللقاء الأول.

وشهدت قائمة غزل المحلة عودة عبد الرحمن عاطف، مهاجم المنتخب الأولمبي، ويتواجد على مقاعد البدلاء.

 

وجاء تشكيل المحلة كالتالي:

 

حراسة المرمى: عمرو شعبان

 

الدفاع: السيد الشبراوي – معاذ الحناوي – مصطفى العش – إيهاب سمير

 

الوسط: أحمد النادري – محمد جابر – حميد ماو

 

الهجوم: تشارلز باسي – أحمد الشيخ –  جابرييل أوروك

 

ويجلس على دكة البدلاء: محمود الحضري – محمود علاء – كريم مصطفى – محمد بازوكا – إبراهيم عايش – هاني عادل – عبد الرحمن عاطف – عاطف الحكيم.

المواجهة المصيرية البنك الأهلي غزل المحلة الجولة 33 الدوري المصري الممتاز استاد غزل المحلة