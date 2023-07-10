عظم شهيدك// المقدم أيمن عبد الحميد كتات..ساهم في تأمين البلاد وطالته يد الإرهابيين في سيناء

تستعرض البوابة نيوز سلسة حلقات تنشر فيها قضايا أحداث الدم واستعراض جماعة الإخوان الإرهابية للقوة ونشر الفوضي وممارسة الإرهاب والتطرف والتحريض علي القتل والدعوات التخريبية لهدم مؤسسات الدولة من قبل قيادات الجماعة الإرهابية.

كما سنستعرض أهم شهداء الواجب الذين ضحوا بأرواحهم فداء للوطن من قوات الجيش والشرطة والذين طالتهم يد الغدر والخسة من الجماعة الإرهابية، في مشهد لا يدع مجالا للشك في تلوث يد هؤلاء المجرمين بدماء أبطالنا الشهداء الذكية، حلقة اليوم هي لأحد أبطال القوات المسحلة.

من هو الشهيد المقدم أيمن عبد الحميد كتات؟

ولد الشهيد أيمن كتات فى ٢٢ يونيو ١٩٨٤، وتخرج من مدرسة العباسية الثانوية العسكرية، والتحق بكلية الهندسة وتقدم لاختبارات الكليات العسكرية

ووُفِق في تحقيق حلمه في الالتحاق بالكلية الفنية العسكرية عام 2001، إلى أن تخرج منها عام 2006 – دفعه 43 فنية عسكرية – برتبه ملازم أول سلاح مهندسين عسكريين.

والتحق الشهيد بالجيش الثالث الميداني بالسويس، ثم انتقل إلى العمل بالجيش الثانى – لواء كباري – بمحافظة الإسماعيلية بعدما ترقى إلى رتبة نقيب مهندس، ثم إلى الواحات وترقى إلى رتبة رائد مهندس.

وتدرج في المناصب العسكرية حتى لحقته يد الإرهاب الغاشم في ٢٧ يناير ٢٠١٧ في إطار مهاجمة البؤر الإرهابية في جبل الحلال بشمال سيناء أثر عبوه ناسفة بعد أن نجح في تصفية ٢٠ تكفيريا وضبط ٣٦ آخرون.

لحظة استشهاده

نال الشهادة بتاريخ 27/1/2017 اثناء تأديته مهمة توصيل الإمدادت إلى زملائه بمنطقة جبل الحلال، حيث كانت الأحداث مشتعلة في ذلك الوقت، ولم يهب الموت ولم يفكر إلا فى القيام بواجبه ومساعدة زملائه ليتمكنوا من الصمود فى مواجهة أعداء الوطن، وبعد إتمام المهمة وأثناء عودته إلى مقر اللواء، انفجرت المدرعة التى كان يستقلها هو والنقيب عمرو خالد واثنين من الجنود، وفاضت أرواحهم الطاهرة إلى بارئها.

تكريم الشهيد

أطلقت محافظة الإسكندرية اسم الشهيد المقدم أيمن عبدالحميد كتات على مدرسة لوران الثانوية بنات تخليدا لذكرى الشهيد، وقال والده إن الشهيد أيمن متزوج حديثا ولديه طفل رضيع اسمه آسر عمره أقل من شهر «يارب يرحم كل شهداء مصر الأبرار، ويبقى ابنى فى الجنة مع الشهداء، ويصبر أم كل شهيد عما أصابها ويلهما الصبر والسلوان»، أما خالته فقالت: «الشهيد كان بيحافظ على أداء الصلاة فى وقتها ويارب يرحمه».