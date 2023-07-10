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الإثنين 10 يوليو 2023
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عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

حوادث وقضايا

نشرة الحوادث| مصرع زوجين وإصابة 4 آخرين في حريق شقة.. شاب يلقي نفسه أمام مترو دار السلام

صورة ارشيفية
صورة ارشيفية
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رصدت البوابة نيوز عددًا من الحوادث والقضايا التي أثارت اهتمام القراء اليوم، والتى كان منها: شاب يلقي بنفسه أمام مترو دار السلام، "تكييف" يتسبب في وفاة زوجين وإصابة 4 آخرين في فيصل، إحالة عصابة الشرطة المزيفة في الشروق للمحاكمة.. وإليكم التفاصيل.


شاب يلقي بنفسه أمام مترو دار السلام


https://www.albawabhnews.com/4837348


مأساة داخل شقة فيصل.. "تكييف" يتسبب في وفاة زوجين وإصابة 4 آخرين

https://www.albawabhnews.com/4837313


إحالة عصابة الشرطة المزيفة في الشروق للمحاكمة

https://www.albawabhnews.com/4837287


مقتل شخص في مشاجرة بالعجوزة

https://www.albawabhnews.com/4837386


13 سبتمبر.. تأجيل محاكمة موظف بإحدى شركات المحمول لتقرير لجنة الخبراء

https://www.albawabhnews.com/4837221


مصرع شخصين وإصابة 4 آخرين بحريق شقة سكنية بشارع الملك فيصل

https://www.albawabhnews.com/4837181

اهتمام القراء الحوادث والقضايا حريق شقة سكنية عصابة الشرطة المزيفة وفاة زوجين