نشرة الحوادث| مصرع زوجين وإصابة 4 آخرين في حريق شقة.. شاب يلقي نفسه أمام مترو دار السلام

رصدت البوابة نيوز عددًا من الحوادث والقضايا التي أثارت اهتمام القراء اليوم، والتى كان منها: شاب يلقي بنفسه أمام مترو دار السلام، "تكييف" يتسبب في وفاة زوجين وإصابة 4 آخرين في فيصل، إحالة عصابة الشرطة المزيفة في الشروق للمحاكمة.. وإليكم التفاصيل.
شاب يلقي بنفسه أمام مترو دار السلام
https://www.albawabhnews.com/4837348
مأساة داخل شقة فيصل.. "تكييف" يتسبب في وفاة زوجين وإصابة 4 آخرين
https://www.albawabhnews.com/4837313
إحالة عصابة الشرطة المزيفة في الشروق للمحاكمة
https://www.albawabhnews.com/4837287
مقتل شخص في مشاجرة بالعجوزة
https://www.albawabhnews.com/4837386
13 سبتمبر.. تأجيل محاكمة موظف بإحدى شركات المحمول لتقرير لجنة الخبراء
https://www.albawabhnews.com/4837221
مصرع شخصين وإصابة 4 آخرين بحريق شقة سكنية بشارع الملك فيصل
https://www.albawabhnews.com/4837181