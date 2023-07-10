نشرة الحوادث| مصرع زوجين وإصابة 4 آخرين في حريق شقة.. شاب يلقي نفسه أمام مترو دار السلام

رصدت البوابة نيوز عددًا من الحوادث والقضايا التي أثارت اهتمام القراء اليوم، والتى كان منها: شاب يلقي بنفسه أمام مترو دار السلام، "تكييف" يتسبب في وفاة زوجين وإصابة 4 آخرين في فيصل، إحالة عصابة الشرطة المزيفة في الشروق للمحاكمة.. وإليكم التفاصيل.



شاب يلقي بنفسه أمام مترو دار السلام



https://www.albawabhnews.com/4837348



مأساة داخل شقة فيصل.. "تكييف" يتسبب في وفاة زوجين وإصابة 4 آخرين

https://www.albawabhnews.com/4837313



إحالة عصابة الشرطة المزيفة في الشروق للمحاكمة

https://www.albawabhnews.com/4837287



مقتل شخص في مشاجرة بالعجوزة

https://www.albawabhnews.com/4837386



13 سبتمبر.. تأجيل محاكمة موظف بإحدى شركات المحمول لتقرير لجنة الخبراء

https://www.albawabhnews.com/4837221



مصرع شخصين وإصابة 4 آخرين بحريق شقة سكنية بشارع الملك فيصل

https://www.albawabhnews.com/4837181