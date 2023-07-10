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الإثنين 10 يوليو 2023
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

فضائيات

بالفيديو.. أمين الفتوى: السحر موجود وقصار السور تبطله

الشيخ أحمد وسام،
الشيخ أحمد وسام، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية
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 قال الشيخ أحمد وسام، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، إن السحر موجود لكنه من كيد الشيطان، وهذا كيد ضعيف، لافتا إلى أن السحر ضعيف ولا يستمر بالسنين، ومن يعمل فى هذا الأمر من فك الأعمال وخلافه يعمل بالدجل والشعوذة. 


وتابع أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، خلال حلقة برنامج "فتتاوى الناس"، المذاع على فضائية "الناس"، اليوم الاثنين: "بلاش نقعد نقول أعمال وسحر، علينا أن نلجأ إلى الله سبحانه وتعالى، ولا نصدق قناعات وجود سحر علينا أو أعمال، شوف أول ما الواحد يشوف شكل الدم يعيط، ولما اتربى على إن الأمر بسيط، خلاص بقى أمر عادى".


واستكمل: "الفاتحة والإخلاص والمعوذتين، كل ده يبطل السحر، والسحر ده حاجة ضعيفة الآيات دى تخلص عليه، والفاتحة لوحدها كفاية".

 

الشيخ أحمد وسام دار الإفتاء المصرية السحر كيد الشيطان