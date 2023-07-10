بالصور.. وكيل زراعة جنوب سيناء يستقبل وفد منظمة “الفاو”

استقبل الدكتور محمد شطا وكيل وزارة الزراعة بجنوب سيناء، اليوم الإثنين، وفد منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة “الفاو”، رافقهم الدكتور عبد الله زغلول النجار رئيس محطة بحوث الصحراء بالقاهرة والدكتور إيهاب زغلول رئيس محطة بحوث الصحراء بجنوب سيناء.

زار الوفد مقر مديرية الزراعة في العاصمة طور سيناء، ثم توجه الوفد إلى مقر مركز دعم وتمكين المرأة حيث عقدت ورشة عمل حول “تعزيز سبل العيش المستدامة والتنمية الإقليمية لمحافظة جنوب سيناء” .

القى وكيل وزارة الزراعة كلمة رحب فيها بالوفد واستعرض الدكتور نصر الدين حجاج الأمين ممثل منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة بجمهورية مصر العربية دور المنظمة.

كما استعرض الدكتور محمد يعقوب مساعد ممثل الأغذية والزراعة للأمم المتحدة بجمهورية مصر العربية أهم أنشطة المنظمة داخل جمهورية مصر العربية، وتناول الدكتور أشرف الصادق الاستشاري الوطنى بمنظمة الفاو فى مصر استعراض أنشطة مشروع تعزيز سبل العيش المستدامة والتنمية الإقليمية لمحافظة جنوب سيناء، مصر وفى ختام الورشة جرى فتح باب المناقشة وللتعرف على ما يواجه القطاع الزراعى والمزارعين من تحديات وكيفية مواجهتها.

ثم توجه الوفد للقاء اللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء واستعرض الوفد أهم الأنشطة التى تنفذها منظمة الفاو وما تهدف الى تحقيقه من زيادة التنمية الزراعية على أرض الفيروز وأبدى المحافظ اهتمامه بالتنمية الزراعية على أرض سيناء واستعداد المحافظة التام لدعم تنفيذ الأعمال والأنشطة الزراعية المختلفة للمنظمة على أرض المحافظة.

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