قضت محكمة جنايات بورسعيد، برئاسة المستشار جودت ميخائيل قديس، وعضوية المستشارين: تامر محمد رياض، وعمر أحمد فتحي، وأحمد محمد الجمل، الرؤساء بالمحكمة، وسكرتارية طارق عكاشة، بمعاقبة مُدان بالإتجار في المواد المخدرة بالحبس مع الشغل لمدة سنة واحدة.

الحبس مع الشغل سنة لتاجر مواد مخدرة في بورسعيد

وتعود أحدث القضية رقم 7215 لسنة 2022 جنح الضواحي والمقيدة برقم 1504 لسنة 2022 كلي بورسعيد، إلى يوم 15 أكتوبر 2022 بدائرة قسم الضواحي، بضبط معاون مباحث قسم شرطة الضواحي المتهم الأول المدعو "ا.م.م.ا" 27 عامًا، محرزا سيجارة رائحتها تشبه رائحة احتراق جوهر الحشيش، وباستطلاع مصدرها تبين تدخينه لها رفقة المتهم الثاني المدعو "ا.ا.ر.م" 31 عامًا، ومحرزا 52 كيسا لنبات الحشيش المخدر، وبتفتيشه عثر بين طيات ملابسه على 3 لفافات لجوهر الميثافيتامين المخدر ومبلغ مالي وهاتف، وبضبط وتفتيش المتهم الثاني عثر على 27 لفافة لجوهر مخدر، و7 أقراص للبنزوهيكسول المخدر، ومبلغ مالي وهاتف وبمواجهتهما أقرا باحرازها للاتجار والمبلغ من حصيلتها والهاتف للإتصال بعملائهم والسيجارة للتعاطي.

أحالت النيابة العامة المتهمان إلى محكمة الجنايات المختصة التي أصدرت حكمها بمعاقبة المتهم الأول بالحبس مع الشغل لمدة سنة واحدة وبتغريمه مبلغ 10 آلاف جنيه، ومصادرة المضبوطات وألزمته المصاريف الجنائية.