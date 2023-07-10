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الإثنين 10 يوليو 2023
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة ستار

بعد “صارحني”.. "ليلا المغربية" تستعد لطرح الألبوم الجديد

ليلا المغربية
ليلا المغربية
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طرحت المغربية ليلا كليبها الجديد "صارحني" والتي أقترب من حاجز الـ200 ألف مشاهدة على موقع الفيديوهات الشهير "يوتيوب" والتي تعاونت فيها مع الملحن رحيم ادم وتوزيع كمال الراضي، من إخراج البلجيكي frink luckaz.
 

واكدت ليلا في بيان صحفي أن تعاونها مع المخرج البلجيكي " frink luckaz" كان أمر سعيدة به للغاية، مشيرة إلى أنه مخرج كبير تعاون مع كبار مغنيين الراب في الخارج واتصلت به وطلبت من أن يتعاونا سويا وبعد الاتفاق على التفاصيل وافق. 
 

واضافت أن اللكنة الخليجية اختارتها لأنها تحبها للغاية، مشيرة إلى أنها منذ الألبوم الأول لها عام 2005 وهي تغني باللهجة الخليجية، منهم يغارون، وروح وانساني، بجانب ألبوم رومانسي عام 2011.
تستعد ليلا لطرح البوم جديد يتكون من 12 أغنية منهم أغاني مصرية وخليجية ومغربية كما تُعيد ليلا في الالبوم طرح إحدى الاغاني الطربية بصوتها وبتوزيع مختلف ستكون مفاجأة لجمهورها، وستعمل على طرح أغنيات الألبوم بسياسة السينجل.


وكانت آخر تجارب ليلا تجربتها للغناء باللهجة العراقية للمرة الأولى، من خلال أغنية جديدة بعنوان "شخبارك حبيبي" وهي من كلمات وألحان الفنان التشكيلي العراقي فائق العبودي، وقامت بتسجيلها هذا الأسبوع مع الموزع المغربي كمال الراضي ببلجيكا.
ويذكر أن اخر البومات ليلا هو رومانسى والذي كان اليوم خليجي وغنت في باكثر من لهجة.

 

ليلا صارحني يوتيوب ألبوم جديد