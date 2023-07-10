صافى أرباح «QNB الأهلي» ترتفع لـ 8.6 مليار جنيه بنهاية النصف الأول

أعلن QNB الأهلي نتائج أعماله المستقلة والمجمعة عن الفترة المالية المنتهية في يونيو 2023 والتي أظهرت الآتي:

• حقق البنك صافي أرباح مجمعة 8،665 مليون جنية مصري، بزيادة قدرها 3،911 مليون جنية مصري وبنسبة نمو 82% مقارنة بنفس الفترة في 2022، بينما بلغت صافي أرباح البنك المستقلة 8،212 مليون جنية مصري.

• وقد بلغت إجمالي الأصول المجمعة 551 مليار جنيه مصري بنهاية يونيو 2023 بزيادة قدرها 68 مليار جنيه مقارنة بديسمبر 2022 وبنسبة نمو 14%.

• وفي ظل استمرار السياسات الداعمة لنمو الاقتصاد القومي، زادت محفظة القروض والسلفيات 24 مليار جنيه مصري لتصل إجمالًا إلي 252 مليار جنيه مصري وبما يمثل نموًا قدره 11% مقارنة بديسمبر 2022، فيما بلغت الحصة السوقية للبنك من إجمالي القروض%5.56 في فبراير 2023 (طبقا لأخر بيانات متاحة من البنك المركزي المصري) ليكون البنك من أكبر البنوك الخاصة إقراضًا في مصر.

• بلغت ودائع العملاء 461 مليار جنيه مصري في نهاية يونيو 2023 بزيادة قدرها 54مليار جنيه مصري، ونسبة نمو 13% مقارنة بديسمبر 2022 مدفوعة بالنمو في كافة مجالات الأنشطة وقد بلغت الحصة السوقية للبنك من إجمالي الودائع4.67 % في فبراير 2023 (طبقا لأخر بيانات متاحة من البنك المركزي المصري).

• وبنهاية يونيو 2023، بلغت نسبة التسهيلات الممنوحة للشركات الصغيرة والمتوسطة حوالي 23.29%، فيما بلغت نسبة التسهيلات الممنوحة للشركات الصغيرة 9.44% ليواصل البنك تصدره لجهود البنوك العاملة في القطاع المصرفي في الوصول لهذا الهدف ودعم أحد محركات نمو الاقتصاد القومي.

• وقد بلغت نسبة القروض غير المنتظمة 4.95% في نهاية يونيو 2023، بينما بلغت نسبه تغطية المخصصات للقروض دون المستوى 118.6% وبلغ معدل كفاية رأس المال مستوى 22.44% في ظل التطبيق الأمثل للسياسات الائتمانية.

• يتمتع البنك بمعدل توظيف عالي للودائع حيث بلغت نسبة القروض إلى الودائع 54.7% (في نهاية يونيو 2023) مقارنة بمتوسط 47.8% للقطاع المصرفي (في فبراير 2023 طبقا لأخر بيانات متاحة من البنك المركزي المصري) في ظل التركيز على نمو العمليات المصرفية الأساسية مع الحفاظ على معدلات سيولة عالية في كافة العملات.

• تؤكد النتائج الايجابية للبنك كفاءة ومرونة السياسات والإجراءات التنفيذية التي ساعدت البنك على تطوير عملياته وتخطي الأزمات والتصدي للمنافسة القوية بالأسواق والاستفادة من الفرص المتاحة بها من خلال شبكة فروعه التي بلغت 232 فرعا تمثل تغطيه جغرافية ممتازة لتلبية احتياجات أكبر عدد من العملاء على مختلف القطاعات، بالإضافة الي توجيه وحث العملاء على استخدام الخدمات المصرفية الإلكترونية والتي اثبتت كفاءة عالية في تيسير دورة العمل. يسعي البنك لمواصلة الاستثمار في تحسين الخدمات المصرفية الالكترونية لضمان توفير خدمة أفضل لعملائه المميزين.

• وقد برهن QNB الأهلي على مكانته الرائدة كونه واحدًا من أكبر بنوك القطاع الخاص من خلال تعزيز مجهوداته في خدمة المجتمع والمشاركة في العديد من المبادرات لخلق تأثير إيجابي ومستدام. ويسعى البنك دائما في ضوء التزامه بالخدمة المجتمعية إلى المشاركة والتضامن مع الدولة ومؤسساتها في جميع المبادرات والمشاريع التي تعمل على خدمة الوطن والمجتمع معًا من أجل توفير حياة أفضل للفئات الأكثر احتياجًا في مختلف المجالات.

• ويواصل البنك دوره الريادي في دعم النمو الاقتصادي من خلال برنامج متكامل لا يقتصر فقط على تقديم خدماته المصرفية المميزة، بل يمتد أيضا إلى توفير حلول متكاملة من خلال الشركات التابعة ك lQNBgAA لتأمينات الحياة و QNB AAللتأجير التمويلي وQNB AA للتخصيم، وذلك عن طريق شبكة فروع البنك والتي يتواجد بها فريق من المتخصصين لخدمة هذه الشريحة الهامة من العملاء.